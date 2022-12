Audi TT-S 8J 2006-2014 – occasion aankoopadvies

De Audi TT werd eerst als conceptauto onthuld in 1995. De productieversie werd geen slap aftreksel en verscheen in 1998. De tweede generatie TT verscheen in 2006 en wordt in 2014 opgevolgd door de derde generatie.

Al in augustus 2004 kondigde Audi aan dat de volgende generatie TT van aluminium zou worden gemaakt en in 2007 in productie zou gaan. Een preview van de TT van de tweede generatie werd gegeven in de vorm van de Audi Shooting Brake-conceptauto, getoond op de Tokyo Motor Show in 2005.

Op 6 april 2006 was het dan zover: de tweede generatie, interne aanduiding Type 8J Audi TT debuteerde. Audi combineert voor deze TT voor de eerste keer aluminium en staal Audi Space Frame technologie: 69 procent van de carrosserie is van aluminium. De stalen onderdelen zijn te vinden aan de achterzijde, om zo een optimale gewichtsverdeling te verkrijgen.

Voor meer neerwaartse druk op de achterwielen komt bij 120 km/h een spoiler uit de achterklep. De multi-link achterwielophanging is nieuw en die zorgt samen met andere vernieuwingen aan het onderstel (zoals de grotere spoorbreedte) voor een verbeterde wegligging. Audi magnetic ride (adaptief schokdempersysteem) kwam later ook beschikbaar.

De TT wordt opnieuw aangeboden als 2+2 Coupé en als tweezitter Roadster. De tweede generatie is vijf centimeter langer en zeven centimeter breder dan zijn voorganger. Uiteraard was de TT als quattro verkrijgbaar, maar de minder krachtige versies zijn ook met alleen voorwielaandrijving leverbaar. Snoepjes van de tweede generatie TT zijn de V6, TT-S en de TT-RS met een heerlijke vijfcilinder onder de motorkap.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Audi TT 8J wilt kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Audi TT 8J problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Aandrijflijn

Olieverbruik 1.8 en 2.0 TFSI motoren: om tot een zo laag mogelijke emissie te komen, zijn er lagere olieschraapveren gebruikt. Helaas doen die minder goed hun werk om olie van de cilinderwand richting carter te schrapen. De bouwjaren 2008-2012 kunnen vaak een hoog olieverbruik hebben. Slecht onderhouden auto’s tot 2014 zijn nog steeds een risico. Garantie of coulance was in sommige gevallen mogelijk. De beste oplossing zijn nieuwe zuigers en dat is helaas prijzig.

Kettingspanners distributieketting 1.8 en 2.0 TFSI kunnen defect raken en dat kan tot serieuze motorschade leiden. De kettingspanner kan ook al vervangen zijn, dus controleer dat.

Een slecht lopende TFSI motor kan één of meer defecte bobines hebben.

De S-tronic transmissie kan storingsgevoelig zijn, de Mechatronic aansturingsunit raakt geregeld defect. De beste manier om te testen is in de file/ langzaam rijden met fluctuerende snelheden.

De thermostaat behuizing gaat op een gegeven moment lekken. Let op een oververhittende motor of rare wisselingen in de aangegeven temperatuur. Of hetgeen wat lekkages ook weggeeft: koelvloeistof op plekken waar het niet hoort.

Als je tijdens proefrit merkt dat de motor stationair een beetje onregelmatig loopt of dat er bij volle acceleratie schokken voelbaar zijn, dan kan dat duiden op een versleten nokkenasverstellermagneet, goede voor Scrabble trouwens. Deze dient dan vervangen te worden.

Elektronica

Controleer bij een BOSE audiosysteem of alle speakers goed werken.

Controleer of alle ramen netjes open en dicht gaan. Ze gaan iedere keer naar beneden (en naar boven) bij openen/ sluiten van de deur. Het mechanisme van de elektrische ramen wil wel eens stuk gaan.

Carrosserie en interieur

Om gewicht te reduceren zijn de voorste spatborden en de motorkap van aluminium. Daar komen sneller deuken in en het is moeilijker te repareren.

Audi kleuren schijnen in sommige gevallen moeilijker zijn om goed over te spuiten. Let zoals altijd dus op kleurverschillen, dat kan een teken zijn dat er schade is geweest.

Er komt snel water in de kofferbak als de kofferklep wordt geopend. Geen probleem als het goed droogt, maar controleer op vocht en gekke geurtjes.

Leer van zittingen kan uitlubberen. Vooral het mooiere Nappa leer is kwetsbaarder en lastiger om te herstellen.

Kijk onder de beweegbare spoiler of de lak daar goed is.

Onderstel

Let op de gemonteerde banden. Onder een snelle auto hoort rubber van een A-merk. Als dat niet zo is, kan je je afvragen waar er nog meer bespaard is op onderhoud. Ook de vierwielaangedreven quattro’s kunnen nog steeds snel door de banden heen gaan.

De Haldex pomp van de vierwielaandrijving kan bij vroege exemplaren de geest geven en dan doen de achterwielen niet mee. Als je (veel) wielspin krijgt bij flink gas geven in de eerste versnelling is het quattro systeem verdacht.

Motoren

Benzine 1.8 160 pk 1.8 170 pk 2.0 200 pk 2.0 211 pk 2.0 TT-S 272 pk 2.5 TT-RS 340 pk

Diesel 2.0 170 pk



Aanbod Audi TT-S 8J 2006-2014 op Marktplaats

