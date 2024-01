Helft Nederlanders wil verbod op bellen in het OV

Grote irritatie omtrent bellen in het OV. Is een verbod de oplossing?

Een luide dame of heer in de bus, trein of metro omdat deze persoon druk is met het voeren van een telefoongesprek. En daar mag iedereen in de omgeving van meegenieten. Het is één van de grootste ergernissen in het openbaar vervoer.

Verbod op bellen in OV

Soms bellen mensen zo luid dat jij je eigen hoofd niet meer hoort. Of dat de luide stem dwars door je muziek komt. Bloedirritant. Ja, daar heb je in je eigen auto natuurlijk geen last van. Bij vergelijkingswebsite Pricewise hebben ze een onderzoekje gedaan. Wat blijkt? Maar liefst 46,4 procent van de Nederlanders ziet een verbod op bellen in het OV wel zitten.

Het zijn met name veertigplussers die zich er aan doodergeren. Mensen van 30 jaar of jonger zijn juist geen voorstander van een belverbod in het openbaar vervoer. Vermoedelijk zit ook hier de pijn: het zijn gevoelsmatig de wat jongere mensen die iedereen in de trein, bus of metro laten meegenieten van zijn of haar telefoongesprek.

Zo’n verbod gaat er natuurlijk niet komen. Dat is wishful thinking. Het laat wel zien hoe groot deze ergernis is onder reizigers van het openbaar vervoer. Dat brengt ons weer bij de automobilisten. De Nederlandse overheid heeft je graag uit de auto en in de trein, bus of tram naar je werk. Die Nederlander stapt echter niet zomaar uit zijn of haar geliefde bolide.

Liever met de auto..

Er kleven te veel nadelen aan het openbaar vervoer. Het is niet goedkoop, soms onbetrouwbaar qua tijden en met de auto ben je direct op je bestemming. De andere reizigers vormen, zo laat dit onderzoek zien, tevens een belangrijke ergernis. Helaas is niet iedereen keurig stil of voert een gesprek op een acceptabel niveau. Juist van die figuren die gillend een telefoongesprek voeren maken je denken: man, man, man, zat ik maar in de auto.

Sinds corona zijn het aantal reizigers in het OV in Nederland afgenomen. Een deel werkt voortaan thuis, maar er zijn ook klachten over de kwaliteit van het openbaar vervoer. Grote irritatie omtrent bellen in het OV is slechts één voorbeeld.

Dus tuffen we voornamelijk door in onze auto’s. Of aangescherpte regels rondom mobiel belgedrag een positief effect zou hebben op het aantal reizigers in het OV is niet onderzocht.