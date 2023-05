Facelift Audi A6 en A7: nieuwe grilles met RS-injectie

De facelift voor de Audi A6 en A7 moeten het Duitse geweld van BMW en Mercedes pareren.

In het E-segment zijn de kaarten onlangs flink geschud. Vorige week is de nieuwe BMW 5 Serie onthuld, de G90. Maar er is meer nieuws in dit segment en dat is natuurlijk de Mercedes-Benz E-Klasse van de W214-generatie. Beide auto’s zijn namelijk de top van hun klasse en daarmee zitten de Audi A6 (en de Audi A7) een beetje in een soort spagaat. Het model is nog veel te recent om vervangen te worden, maar kan wel en beetje extra sjeu gebruiken.

Betekent dat een facelift? Nou, ja en nee. Tegenwoordig is elke nieuw hoogglans zwarte sierstripje voldoende om te zeggen ‘geheel vernieuwd!’, maar dat is in deze zin niet correct. En toch ook weer wel. Want er is een nieuwe neus en er zijn nieuwe wielen, kleuren en bekledingen. Dat is namelijk typisch facelift-werk.

Facelift voor Audi A6 (en A7)

Bij Audi hebben ze ervoor gekozen om wat RS-styling toe te passen. De Singleframe-grille is namelijk gestileerd naar de grille die je ziet op de RS6 (en RS7). Het is maar wat je erin wil zien, uiteraard. Het uiterlijk hangt uiteraard af van de uitvoering die je besteld.

Het begint bij een naamloze standaarduitvoering. Dan is er een Advanced (ietsje completer en luxer) en de S-line, met een extra sportieve aankleding. Bij de standaardversie krijg je een matzwarte grille met chromen omranding.

Bestel je een Advanced, dan is de grille in Dark Chrome met Seleniet-zilver omranding. De A7 kun je overigens niet als Advanced bestellen. Tenslotte is daar de S-line met afwijkende bumpers, velgen, diffusor en optioneel een sportiever interieur. Ja, dat is nog steeds niet één pakket, gek genoeg. Er is meer interieur-nieuws: het Virtual Cockpit is nu standaard.

Audi heeft geluisterd naar zijn klanten en dat betekent dat het velgenaanbod op de schop is gegaan. Volgens Audi wil iedereen tegenwoordig zwarte velgen. Er is dus meer keuze uit zwarte, donkergrijze en biciolor-wielen. Standaard krijg je gesmede 17 inch wielen, grotere gegoten wielen zijn optioneel (en ja, dat is vreemd dat die niet gesmeed zijn).

Je kan wielen tot 21 inch bestellen. Bij de Audi A7 krijg je minimaal 19 inch wielen. Qua motoren kunnen we geen nieuws melden. Dat betekent een 2.0 TFSI met 204 of 265 pk, al dan niet mer vierwielaandrijving. Daarnaast is er een PHEV met 299 of 367 pk. We houden hierbij een kleine slag om de arm, want Audi gaat er nog niet diep op in. Misschien doen ze dat op een later moment nog.

Ook de S6 en S7

De wijzigingen gelden niet alleen voor de Audi A6 en A7, maar ook de Audi S6 en Audi S7. Die laatste twee hebben in Europa in 3.0 TDI met 349 pk onder de kap en zijn EINDELIJK ontdaan van die maffe nep-uitlaten. De S6 en S7 zijn niet leverbaar in Nederland. Sterker nog, onlangs is de Audi A7 Sportback uit het gamma gehaald.

Of de A7 weer terugkomt, is niet duidelijk. De Volkswagen Touareg maakte namelijk na de facelift wél een comeback, dus misschien bedenkt Pon (de importeur van zowel Audi als Volkswagen) zich ook met de A7. De orderboeken in Europa voor de Audi A6 en A7 facelift gaan 1 juni open, over twee dagen, dus.

