Het is wederom minder druk op de wegen - Autoblog.nl

Mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van Rutte.

Een van de dingen die we dit jaar hebben geleerd is dat thuiswerken een uitstekende remedie tegen files blijkt te zijn. Wie had dat gedacht? Sinds de eerste golf werd het echter weer drukker en drukker op de wegen. Die beweging is nu weer een halt toegeroepen door Rutte.

Vorige week maandag hing namelijk iedereen weer een de lippen van Mark en Hugo (of in het geval van de doven en slechthorenden: aan de lippen van Irma). Het devies was: kom niet naar je werk, blijf vooral thuiswerken.

Er is in ieder geval een deel van de Nederlanders die netjes gehoor heeft gegeven aan deze oproep. De drukte op de wegen is namelijk direct afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Rijkswaterstaat, die opgevraagd zijn door Nu.nl. Het was vorige week 11% minder druk op ’s lands wegen dan in precies dezelfde week vorig jaar. Er werden 14% minder kilometers afgelegd.

In de week voorafgaand aan de persconferentie was het ook minder druk, maar toch zat de drukte meer in de buurt van het normale niveau. Toen was de drukte op de wegen namelijk 8% minder dan vorig jaar en het aantal gereden kilometers 9% lager.

Wat ook een hoop scheelt qua files is de verdeling van de drukte over de dag. De drukte was overdag eigenlijk weer als vanouds, maar de ochtend- en avondspitsen bleven uit. Sinds de oproep van Rutte is het echter ook overdag weer minder druk geworden.

Tot slot de vraag aan jullie: hoe zit het met jullie kilometers dit jaar? Gaan jullie nog met de auto naar het werk of blijft die werkeloos voor de deur staan? Laat het weten in de reacties!

Foto: een eenzame Urus op de snelweg, gespot door @supercarspotternl