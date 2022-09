Straatauto’s van Williams zijn wél sneller dan Ferrari en McLaren

Wat op de baan niet lukt moet met straatauto’s van Williams wel lukken.

Williams is een roemruchte naam in de Formule 1, maar daarmee win je geen races. De gloriedagen van het team liggen ver achter ons. Vorig jaar was er een kleine opleving, maar nu staan ze weer stijf onderaan.

In de Formule 1 gaat het dus niet fantastisch, maar in Grove zijn ze intussen ook nog met andere dingen bezig. Williams Advanced Engineering (kortweg WAE) werkt namelijk aan techniek voor elektrische straatauto’s. Dat is hele andere koek.

WAE heeft een nieuw platform ontwikkeld voor elektrische sportauto’s, genaamd het EVR-platform. Dit betekent niet dat er straatauto’s komen met een Williams-logo. Andere partijen die geïnteresseerd zijn in een elektrische sportwagens (en die zijn er genoeg) kunnen gebruik maken van dit platform.

Bij een elektrische sportwagen horen natuurlijk krankzinnige prestaties. Dat zit wel snor: op basis van het EVR-platform kan een sportwagen met wel 2.200 pk gebouwd worden. Ook moet een topsnelheid van meer dan 400 km per uur mogelijk zijn. Dit alles met een totaalgewicht van minder dan 1.800 kg.

Met een 85 kWh accu moet ook een actieradius van 450 km haalbaar zijn. Dan moet je natuurlijk geen 400 gaan rijden. De accu opladen is trouwens ook weer zo gepiept. Dat zou in 20 minuten moeten kunnen.

Met alleen een platform lijkt het allemaal nog niet zo concreet, maar de eerste auto op dit platform is eerder dit jaar al onthuld. Dat is de Deus Vayanne. Deus Automobiles is een Oostenrijkse start-up, die serieuze partners heeft weten te strikken. Naast Williams is namelijk ook Italdesign betrokken bij dit project.

Deus wil het maximale halen uit het platform van WAE, met een vermogen van 2.230 pk, een top van 400 km/u en een acceleratie van 0-100 km/u in minder dan 2 seconden. Als ze dit waar kunnen maken, geef je alle Ferrari’s en McLarens het nakijken. Is Williams toch nog ergens de snelste.