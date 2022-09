Tesla Model Y is extreem veilig, blijkt uit Euro NCAP test

De Tesla Model Y gooit hele hoge ogen bij de Euro NCAP crashtests.

Elon Musk trekt alles uit de kast om auto’s veiliger te maken, maar toch komt Tesla vaak negatief in het nieuws op dit vlak. De weg naar volledig autonoom rijden is nu eenmaal niet zonder obstakels. Dat betekent niet dat Tesla geen veilige auto’s bouwt. Integendeel.

Vijf sterren

De Euro NCAP heeft weer eens een paar gloednieuwe auto’s tegen de muur gereden en daar was ook een Tesla Model Y bij. Wat bleek? Die scoorde bijzonder goed. Tesla’s nieuwste model mocht een score van vijf sterren noteren.

Extreem goed

Nu is dat niet zo bijzonder, want vijf sterren zijn eerder regel dan uitzondering. De Tesla Model Y scoorde echter op specifieke onderdelen extreem goed. Op het onderdeel ‘Safety Assist’ scoorde de Model Y bijvoorbeeld 98% en voor ‘Inzittende volwassene’ mocht de Tesla een score van 97% noteren.

Camera’s

Volgens de Euro NCAP blinkt de Model Y met zijn camera’s uit in het voorkomen van aanrijding met andere auto’s, fietsers en voetgangers. Michiel van Ratingen, de grote baas van de Euro NCAP, feliciteert Tesla met een “uitmuntende, recordbrekende score.” Hij voegt er aan toe: “Tesla heeft laten zien dat alleen het beste goed genoeg is voor hen en we hopen dat ze dat doel na blijven streven in de toekomst.”

Chinezen

De Tesla Model Y is dus de grote winnaar van deze ronde Euro NCAP crashtests, maar ook de Chinezen kwamen verrassend goed uit de verf. Namen als ORA Funky Cat en WEY Coffee 01 boezemen weinig vertrouwen in, maar deze auto’s sleepten gewoon vijf sterren in de wacht. Daarmee scoorden ze beter dan de nieuwe Kia Niro en de BMW i4, die maar vier sterren kregen. Wie had dat gedacht?