Straatlegale SZ Trofeo is de coolste auto die je vandaag gaat zien

Deze überzeldzame Alfa komt gewoon van een Nederlandse eigenaar.

De SZ is een van de meest bijzondere auto’s die Alfa ooit gebouwd heeft. Kan het nog specialer? Ja, dat kan. Wat dacht je van een Alfa Romeo SZ Trofeo? Dit is de racevariant van de SZ, die extreem zeldzaam is.

De Alfa Romeo SZ had in de jaren ’90 gewoon zijn eigen raceserie, genaamd de SZ Trophy. De races werden voornamelijk verreden in Italië, maar ook daarbuiten. De eerste race vond plaats voorafgaand aan de GP van Monaco in 1993.

De 3,0 liter Busso V6 in de SZ Trofeo is grotendeels hetzelfde als in de normale SZ, maar er is wel wat aan getuned. Helaas is informatie over deze auto schaars, maar de Trofeo heeft in ieder geval meer vermogen dan de standaard 230 pk.

De Trofeo is verder voorzien van andere schokdempers, veren en remmen. Ook de koppeling en uitlaat hebben een upgrade gekregen. De auto staat verder op speciale vijfspaaks OZ-velgen. Het interieur werd uitgerust met een rolkooi, kuipstoelen en vierpuntsgordels. De carrosserie is gewoon identiek.

We zijn niet aan het overdrijven als we zeggen dat deze auto extreem zeldzaam is, want er zijn er maar 13 van gebouwd. En een daarvan staat nu te koop in Duitsland. Dit exemplaar is nog eens extra bijzonder, want er zit gewoon een kenteken op. Nu is dat niet heel moeilijk, omdat de aanpassingen beperkt zijn. Maar toch, een SZ Trofeo is een volstrekt unieke verschijning in het straatbeeld.

De auto is in het bezit geweest van voormalig F1-coureur Andrea de Adamich, die deze Alfa gebruikte om van zijn huis naar het circuit te rijden. In 2013 kwam deze SZ Trofeo in handen van een Nederlandse verzamelaar. Die zette de auto niet op Nederlands kenteken, maar op Duits kenteken.

Nu staat deze unieke Alfa Romeo SZ Trofeo dus te koop, met 22.000 kilometer op de teller. Op Racecars Direct wordt er €185.000 voor gevraagd. Dat is ongeveer het dubbele van wat een normale SZ kost, maar dan heb je ook echt een collector’s item.