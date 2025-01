Manhart M240i met 500 pk is goedkoper dan een M2

Maar dan krijg je ook meer vermogen dan de M2.

Waarom koop je een M240i in plaats van een M2? Omdat die goedkoper is natuurlijk. Of omdat je 374 pk ook wel genoeg vindt. Als dat laatste het geval is deze Manhart M240i niet de auto voor jou.

Is Manhart niet een beetje laat met tuning voor de M240i? Nee, want ze hadden deze auto al eerder onder handen genomen. Toen hadden ze er 450 pk uit weten te persen, net minder dan de M2. Maar nu hebben ze de M240i gewoon bóven de M2 uitgetild, met maar liefst 503 pk.

Het B58-blok van de M240i is onder meer voorzien van een nieuw inlaatspruitstuk, intercooler, downpipe en natuurlijk softwarematige tuning. Het resultaat is 503 pk en 600 Nm koppel. Als je dat nog niet genoeg vindt is er op verzoek nog meer mogelijk. Doet Manhart niet moeilijk over.

Qua uiterlijk doet de Manhart M240i ook niet onder voor de M2, met vier uitlaten, de nodige carbon accesoires en een spoiler. De auto staat op 20 inch Manhart velgen en het onderstel is ook aangepast. Dat is nu een schroefset van KW.

Dan nu het prijskaartje. We hebben onze rekenmachine er even bij gepakt en komen uit op €27.555, met Nederlandse btw. Als we dat optellen bij de vanafprijs van een M240i komen we uit op een totaalprijs van €121.382. Dat is nog exclusief montage, maar waarschijnlijk ben je nipt goedkoper uit dan met een M2. Die kost namelijk €129.990.

We moeten er wel bij zeggen dat we nu alles in het winkelmandje hebben gegooid, terwijl dat natuurlijk niet nodig is. Het stickerset kun je bijvoorbeeld prima achterwege laten.