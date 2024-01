Dit is de coolste Toyota Prius die je vandaag gaat zien

En het is niet eens een nieuwe! Met een beetje je best doen kon je de oude Toyota Prius ook episch maken.

De nieuwe Toyota Prius is een hit, en niet alleen voor de schare kopers die normaliter al een Prius zou overwegen. Nee, zelfs doorwinterde petrolheads vinden het een cool ding. Toch is het nog maar de vraag of de auto ook echt de tand des tijds gaat doorstaan. Iets cool vinden is één, iets ook echt kopen is twee. En niks ten nadele van Toyota, maar het blijft een soort Corolla Hybrid met een kek koetswerk. Nadat de ietwat belegen koper er en masse voor zorgt dat je enkel nog grijze Priussen met kleine velgjes ziet, is de lol er snel af. Een auto die daar een perfect voorbeeld van is: de Honda Civic (FN/FK). Zo buitenaards als die was, zo ‘regulier’ is die nu.

Prius IV

Eigenlijk laat de voorloper van de nieuwe Prius het probleem even goed zien. Die is helemaal niet ‘saai’, het is best een uniek ontwerp. Maar de combinatie van alleen bijzonder in een goede kleur en een zeer belegen kopergroep maakt dat we de auto enkel onthouden als een wat saaie bak. Toch hebben we vandaag een Prius voor je, niet eens de nieuwste, die we wel gaaf vinden.

Prius ‘Dakar’

Bam! Een Toyota Prius ‘Dakar’. Tenminste, de vergelijking met de offroad-911 lijkt ons vrij evident gezien de kleurstelling en modificaties. Alhoewel, deze Toyota Prius gaat veel verder dan de 911. Hij staat hoger op zijn poten, heeft betere offroad-banden en heeft veel uitgesprokenere offroad-mods. Kijk maar naar het dakrek of de beschermplaat voorop, inclusief lampenwinkel.

Achterin was er geen ruimte meer voor de achterklep, want daar is nu ruimte voor je reservewielen, gereedschappen en jerrycans. De Prius lijkt klaar voor een hoop ruig terrein.

Zandbak

Dat mag ook wel, want deze Toyota Prius is aangepast door een bedrijf in Bahrein. Die hebben er overigens weinig info over, maar de plaatjes zeggen genoeg. Genoeg om hebberig te maken in ieder geval. En dat voor een Prius! (via Kanoo Performance)