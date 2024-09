Dit is de dikste kont die je vandaag gaat zien

Dit is toch gewoon lekker?

Een widebody kan een auto compleet verpesten, maar soms is het gewoon heel erg dik. Denk bijvoorbeeld aan een Strosek-bodykit op een Porsche 928. Vandaag hebben we nog een voorbeeld van een widebody-behandeling die goed uitpakt.

Het gaat om de Ferrari 296 Novitec N-Largo. Deze tuner houdt het meestal redelijk subtiel, maar met het N-Largo-pakket gaan ze helemaal los. Toevallig reed Wouter onlangs nog met de spectaculaire Ferrari 812 GTS Novitec N-Largo.

Vandaag presenteert Novitec een nieuwe N-Largo, op basis van de 296 GTB (die met V6). Dit is een van de mooiste moderne Ferrari’s, dus eigenlijk kan het alleen maar slechter worden. Toch staat de bodykit van Novitec nog verrassend goed. Met name de kont is schandalig dik, in de positieve zin van het woord.

Interessant detail: deze bodykit is – net als de eerdere N-Largo-kits overigens – ontworpen door niemand minder dan Vittorio Strosek. Inderdaad, de man die in de jaren ’80 en ’90 naam en faam maakte als Porsche-tuner. En de man die ook de bodykits van Koenig Specials ontwierp.

Motorisch heeft Novitec niet zoveel veranderd. Dat is ook niet nodig, want met zijn V6 hybride levert de 296 standaard al 830 pk. En dan te bedenken dat dit een van de instapmodellen is van Ferrari. Novitec heeft alleen high-flow turbo inlets, een andere katalysator en een custom uitlaatsysteem gemonteerd, wat resulteert in een totaal van 868 pk.

Hoe de V6 nu klinkt? Dat hoor je in de onderstaande video: