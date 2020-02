Strakgetrokken Hyundai i30 krijgt sportievere N-trekjes

Met de N van Nürburgring. De Hyundai i30 krijgt een facelift en er komt een sportief smaakje bij.

De Hyundai i30 is leverbaar sinds 2017, dus is het de hoogste tijd voor een facelift. Echt verouderd kwam de i30 absoluut niet over, maar over het algemeen hebben Aziatische automerken meer haast om hun modellen toe voorzien van een update dan hun Europese tegenstrevers dat doen.

Hyundai op Salon van Genève

Net zoals veel primeurs die je de komende weken voorbij ziet komen op Autoblog.nl, maakt de de vernieuwde i30 zijn debuut op de Salon van Genève, die begin maart zijn deuren opent.

Hyundai i30 N-Line

Hyundai heeft alvast het eerste nieuws losgelaten en dat is een render van de voorzijde. In de grille zien we de ‘N-Line’ badge staan. De N-Line is een reguliere i30, maar dan met een smakelijke bodykit, velgen, sportstoelen en andere snuisterijen. Deze moet je niet verwarren met de i30 N, die voorzien is van een 2.0 turbomotor met 275 pk.

i30 N Line Stationwagon

Het goede nieuws is at de i30 wat meer uitgesproken gaat worden. De auto was vrij Duits vormgegeven, wat niet helemaal onlogisch is gezien het feit de auto in Rüsselsheim ontworpen is. De i30 N-Line zal in dit geval leverbaar worden als hatchback, maar voor het eerst ook als stationwagon! Over motoren en dergelijke is nog niets bekend.