Superluxe Bentley aangekondigd voor Genève

Komt de Mulsanne dan toch terug? Wat gaat de Bentley Bacalar brengen?

Nog niet zo lang geleden hield ondergetekende een betoog over het oude Bentley. De 6.75 liter V8 gaat binnenkort uit productie. Dat niet alleen, de Mulsanne (die auto die om die motor heen zit) gaat ook uit productie. Daarmee heeft voormalig partner Rolls-Royce voor nu het rijk alleen met de onlangs vernieuwde Phantom VIII.

Flying Spur

In diverse media lieten Bentley hoogwaardigheidsbekleders weten dat het Mulsanne-gat dat gaat ontstaan, opgevuld gaat worden door de Flying Spur. Nu is de Flying Spur waanzinnig luxe, bizar snel en stiekem gewoon heel erg gaaf. Het is alleen geen corpulente, hopeloze limo en dat hoort wel een beetje bij een merk als Bentley.

Mulliner Bacalar

Maar niet getreurd! Het ziet er naar uit dat Bentley stiekem toch bezig is met een opvolger. Deze hoop putten wij uit een persbericht en video van Bentley zelf. Er komt namelijk een nieuwe model aan. De naam van de auto is al bekend: Mulliner Bacalar. Heel erg chic. Voor de eerlijkheid: er staat nergens in het persbericht letterlijk dat deze auto de Mulsanne gaat opvolgen.

Genève 2020

Echter: als je goed door de regels heen leest, is het best aannemelijk. De Bacalar is geïnspireerd op de Bentley EXP 100 GT concept, de auto waarmee Bentley zijn 100e verjaardag vierde. De auto is opgetrokken uit duurzame en ethisch verantwoorde materialen. Wat we ook weten is dat de Bacalar gebouwd wordt door de coachuilders van Mulliner, de luxe-divisie van Bentley.

Aangezien Bentley zegt dat de Mulliner Bacalar een GT zal worden, gaan we er gemakshalve van uit dat het een coupé zal worden. Maar dat er staat te gebeuren boven de Continental GT / Flying Spur reeks, stemt zeer hoopvol.

De Bentley Mulliner Bacalar wordt 3 maart onthuld.