Ruf R91-745 kit is beter alternatief dan 911 Turbo - Autoblog.nl

Met de Ruf R91-745 kit maak je het de nieuwste 992 Turbo bijzonder lastig.

Een van de coolste merken ter wereld is Ruf Automobiles. Ja, automerken. Ondanks dat ze als tuner begonnen, verkreeg de Duitse Porsche-specialist in de jaren ’80 al de status van fabrikant.

Het gave van Ruf is dat het kwalitatief minimaal op het niveau van Porsche is. Het zijn auto’s die verder gaan dan Porsche zelf. Dat doen ze niet met Mansory-esque bodykits, maar vrij onopvallend. Een Ruf koop je om me te rijden, niet om in gezien te worden. Je moet constant uitleggen dat het een Porsche is, maar dan beter.

Ruf R91-745 Leistungssteigerungskit

Ondanks hun fabrikantenstatus, is Ruf ook nog gewoon een tuner. Je kan naar Ruf gaan, enorm veel geld overmaken en de ultieme Porsche van je dromen samenstellen. Zij maken ‘m voor je. Maar als je al een Porsche hebt, kunnen zij je ook helpen. Nu hebben ze een nieuwe Ruf R91-745 Leistungssteigerungskit voor de Porsche 911 Turbo.

Ruf R91-745 specifiek voor 991 Turbo

Deze kit is specifiek ontwikkeld voor de Porsche 911 Turbo S van de 991-generatie. De 3.8 liter boxermotor krijgt met de Ruf R91-745 kit namelijk twee nieuwe VTG-turbo’s, twee grotere intercoolers, sport-katalysatoren, extra lichte inconel sportuitlaat en een aangepaste ECU om al die onderdelen lekker met elkaar samen te laten werken. Het resultaat? Vanaf nu heb jet 745 pk beschikbaar bij 6.500 toeren.

Meer

Dat is veel meer dan de huidige 992 Turbo S (650 pk) tot zijn beschikking heeft. @Wouter vond die auto al extreem snel, aldus de uitkomst van de Porsche 992 Turbo S rijtest. En dan te bedenken dat Ruf over het algemeen zijn turbo-modellen afstemd op zo veel mogelijk koppel.

In dit geval heb je, serieus waar, 995 Nm onder de rechtervoet. Bij 4.400 komen ze allemaal vrij. In het geval van de 911 Turbo Coupé ga je met de Ruf R91-745 kit nu van 0-100 km/u in slechts 2,6 seconden. De topsnelheid is 340 km/u. Maar het meest indrwukkende is toch wel de 0-200 km/u tijd: 8,1 seconden!

Meer paarden dan beloofd

In tegenstelling tot veel tuners hanteert Ruf een omgekeerd tunerslatijn. Dus waarschijnlijk heb je meer pk’s tot je beschikking en zijn de prestaties nog wat heftiger. Er is nog meer goed nieuws, je kan de Ruf R91-745 kit namelijk bestellen voor alle 991 modellen, zowel de Turbo als de Turbo S. Mocht je de R91-745 kit iets te veel van het goede vinden, er is ook een iets minder heftige R91-635 kit met 635 pk en 860 Nm.

Garantie Ruf R91-745

De 991 is inmiddels de vorige generatie. Mocht je een 991 Turbo hebben en twijfelen of je wilt doorrijden of inruilen, kun je ‘m ook naar Ruf brengen. Over de kwaliteit hoef je je geen zorgen te maken. Naast het feit dat Ruf een goede reputatie heeft, krijgt de klant zekerheid in de vorm van 2 jaar of 40.000 km op de motor en aandrijflijn op de Ruf R91-745 kit.

Uiteraard kun je nog meer laten aanpassen aan je 911 Turbo, waardoor je je in principe je eigen specifieke Ruf zou kunnen samenstellen zoals bijvoorbeeld de ‘RTR‘, de gele op de header.