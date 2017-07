Stronzo! Ferrari medewerkers mogen geen Ferrari kopen

Ferrari's ballotage commissie draait overuren.

Dat Ferrari zorgvuldig te werk gaat bij het selecteren van haar klanten moge genoegzaam bekend zijn. Doorgaans gaat het daarbij overigens vooral om de speciale modellen, want tot op heden waren we nog geen verhalen tegengekomen van mensen die geen 488 GTB mochten kopen.

Nu is daar echter verandering in gekomen, want Ferrari’s eigen noeste werklui is het niet toegestaan om een Ferrari te kopen. Dus je legt elke dag je ziel en zaligheid in die wagens totdat je eindelijk genoeg bonussen gespaard hebt om je Grand Punto in te ruilen op een 488 GTB (rijtest), wordt het je verboden om er een te kopen. Mamma Mia!

Honcho Enrico Galliera legt uit dat een en ander te maken heeft met het feit dat er een chronisch tekort is aan Ferrari’s. Ondanks verwoede pogingen van Sergio Marchionne om er ontiegelijk veel te maken, is de vraag nog steeds groter dan het aanbod. Het zou wat Enrico betreft zodoende verkeerd zijn om auto’s aan medewerkers te verkopen terwijl de reguliere klandizie moet wachten. De wachtlijst voor de 812 Superfast is inmiddels bijvoorbeeld opgelopen tot zo’n drie jaar. In dat licht bezien is het ietwat uitbreiden van de productie misschien toch niet zo’n slecht idee.

In de tussentijd geldt voor de Ferrari-medewerkers dat ze naar de auto’s mogen kijken maar ze niet in hun garage’s mogen parkeren. Behalve dan voor Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel. Bij wijze van uitzondering mogen de F1-coureurs van het merk wél Ferrari’s kopen. Mits ze tenminste gewoon netjes de prijs betalen (via Drive Australia).

Image-Credit: F12Berlinetta op autojunk