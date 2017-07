Autonoomgeddon: weinig ongelukken, goedkope verzekering?

De dag dat we niet meer zelf mogen sturen komt steeds dichterbij. Als autoliefhebbers moeten we dan waarschijnlijk een andere hobby zoeken. Maar het goede nieuws is dat de verzekeringspremie dan ook omlaag gaat. Toch!?!

Neen! Tenminste niet volgens onderzoeksbureau Forrester. Deze glazen bol-kijkers grasduinden eens door alle dingen die er staan te veranderen als autonome auto’s definitief doorbreken. Dat door ‘ons’ gevreesde moment zit er immers aan te komen. Mensen die geen benzine door de aderen hebben stromen zijn er kennelijk zelfs toe bereid duizenden Euro’s neer te tellen voor de techniek.

Daarbij lossen zelfsturende auto’s files op als sneeuw voor de zon en reduceren ze het aantal ongevallen drastisch. Forrester heeft het daarbij over een reductie van het aantal gevallen ten gevolge van menselijke fouten met 94 procent. Wij vragen ons dan direct af welke Darwin-award winnaars de overige zes procent dan nog veroorzaken, maar dat terzijde.

Afgezien van het niet meer zelf sturen aspect klinkt het dus allemaal mooi. En een vermindering van het aantal ongevallen leidt logischerwijze ook tot een vermindering van de verzekeringspremie zou je zeggen. Maar waarom is dat dan, zoals hierboven aangegeven, niet het geval?

Wel, ondanks de reducering van het aantal ongelukken dankzij menselijke fouten, gaan er zich naar verwachting nog steeds ongelukken voordoen. Zowel door toedoen van gekkies, als door technische fouten. Forrester vermoedt dat dit gaat zorgen voor dure onderzoeken die de schuld van een ongeval moeten bepalen. Stel, een autonome Audi crasht op een autonome BMW. Het klinkt als het begin van een puike grap, maar wie is er verantwoordelijk? De BMW, de Audi, de BMW-rijder, de Audi-rijder, de wegbeheerder, Sebastian Vettel? Zeg het maar.

Daarbij komt nog dat de autonome techniek stervensduur is en waarschijnlijk nog wel even duur zal blijven. Forrester gaat in het beste geval uit van een kostenplaatje van 7.500 Dollar. Het moeten vervangen van zo’n systeem wordt dus een kostbare aangelegenheid. Minimaal tot 2025 zullen verzekeringspremies daardoor niet kelderen, volgens de onderzoekers.