Gevreesde voetballer rolt in z’n LaFerrari

De spanning is te snijden!

Behalve voor de kenner dan, want die weet dat niemand minder dan Zlatan Ibrahimovic in een gele LaFerrari rondrijdt. De Zweedse doelpuntemachine én autoliefhebber kwam vorige maand zonder werkgever te zitten. Manchester United verlengde het contract met Ibracadabra niet nadat de speler een zware knieblessure opliep.

Zonde voor de voetballer, maar hij heeft nu wel tijd om z’n opperFerrari uit te laten in het altijd gezellige Stockholm. Ibra is waarschijnlijk een eurootje of 150 miljoen waard, dus zo’n speeltje kon er wel vanaf. Opmerkelijk trouwens dat wederom blijkt hoe nauwkeurig Ferrari te werk gaat bij het uitkiezen van klanten want een beetje exposure met hulp van een voetballer als Zlatan kan geen kwaad.

Vandaag doken trouwens her en der berichten op hoe de verkoop van de LaFerrai Aperta precies is verlopen. Men heeft zorgvuldig 200 potentiële klanten uitgezocht en die allemaal een autosleutel opgestuurd bij wijze van uitnodiging. Al deze 200 personen hebben de auto gekocht voor een paar miljoen euro, zónder dat duidelijk was hoe de Aperta eruit kwam te zien.

Bij het volgende speciaaltje dat eraan zit te komen dus effe goed de brievenbus in de gaten houden. Je weet maar nooit…

Foto’s via @tsherif25