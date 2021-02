Strooizout heeft er geen zin in deze week - Autoblog.nl

Ondanks de beste bedoelingen zal het strooizout niet zoveel verschil gaan uithalen.

Nu we massaal thuis werken, zal het niet iedereen zijn opgevallen. Maar het weer is net even wat anders dan normaal. Sinds dit weekend is in Nederland sneeuw weer een issue. Het perfecte moment om winterbanden die je in de schuur hebt liggen te monteren op je auto of om te verkopen op Marktplaats.

Een andere ‘hot commodity’ op dit moment is, je raadt het al: strooizout. Het is nogal glad op de wegen en met strooizout kun je dat (deels) verhelpen. Maar lukt dat ook een beetje?

Strooizout

Volgens Johnny Willemsen van Weeronline lukt dat niet echt. Dat meldt hij aan het ANP. Afgelopen ochtend (het is maandag) is er zo’n 11.000.000 kilo gestrooid. Echter, de gladheid blijft. Dat heeft te maken met de lage temperaturen die we vannacht kunnen verwachten. Als het kouder is de -7 graden, neemt de werking van strooizout af. Dus als er is gestrooid, wil het nog niet zeggen dat er ineens grip is.

Weersverwachting

De verwachting is dat het deze week streng gaat vriezen, kouder dan 10 graden onder nul. Lokaal kan het zelfs ‘zeer streng’ gaan vriezen, dan is het zelfs kouder dan 15 graden onder nul. Met die temperaturen is strooizout dus niet zaligmakend. Integendeel. Of er andere maatregelen genomen moeten worden, wordt niet vermeldt.

Tel daarbij dat het vandaag nog licht zal blijven sneeuwen. Met name in het zuid-oosten van het land wordt zo’n 2 tot 5 centimeter aan verse sneeuw verwacht. Met name op de binnenwegen en woonwijken is het dus extra goed uitkijken, volgens de expert.

Via: ANP.

Fotodredit: BMW 525i (E34) van @ROW1