BREEK: Hamilton heeft uiterst mager contract getekend - Autoblog.nl

Eindelijk heeft Hamilton een contract getekend voor 2021. Wel een matig contract, zeg.

Het begon een mooie soap te worden. De Brit Lewis Hamilton is de meest succesvolle coureur ter wereld in de F1. Mercedes is het meest succesvolle team. Je zou denken dat een nieuw contract voor 2021 dan ook een eenvoudige opgave zou zijn.

Want de beste coureur van het veld rijdt graag in de beste auto van het veld. Nu waren er nogal wat beslommeringen rondom het contract. Mercedes wilde niet al te veel geven, terwijl het eisenpakket van Hamilton riant was.

Waarschijnlijk dat de tweede GP van Bahrein 2020 een eye-opener was voor Mercedes. Ook talent George Russell reed de uiterst gemiddelde Valtteri Bottas voorbij. Dat Bottas op nummer 2 staat in het klassement, zegt ook iets over de kwaliteiten van de Mercedes. Een wedstrijdje financieel touwtrekken tussen Mercedes en het management van Hamilton begon wel erg lang te duren.

Hamilton contract getekend (eindelijk)

De kogel is inmiddels door de kerk! Lewis Hamilton heeft ein-delijk bijgetekend. Dan rijst nu natuurlijk de vraag: wie heeft er het meeste moeten inleveren? Lewis of Mercedes?











Er zijn enkele details naar buiten gekomen. Net als Valtteri Bottas heeft Hamilton voor één jaar bijgetekend voor het Duitse team uit Brackley. Qua geld is er nog niet veel bekend, wel dat Mercedes toewijding zal tonen om de autosport inclusiever en cultureel diverser te maken. Hamilton en Mercedes zullen gezamenlijk een stichting oprichten om dat te bewerkstelligen. Het wordt alweer het negende jaar voor Lewis Hamilton bij Mercedes rijdt en het vijfde jaar dat hij teammaat zal zijn van Valtteri Bottas.

Mager contract

Uiteraard zullen er binnenkort meer details lekken en met name de redenering ervan. Naar verluidt wilde Hamilton eerst een meerjarig miljoenencontract. Daar had met name Ola Kallenius (grote baas van Mercedes) weinig zin in tijden van een financiële crisis, transitie naar duurzame mobiliteit en een pandemie.

Het lijkt erop dat Hamilton eggs voor zijn money heeft gekozen. Aangezien de technische wijzigingen minimaal zijn en Merced al sinds Augustus 2020 bezig is met de ontwikkeling van de auto voor aankomend seizoen, is er geen reden om aan te nemen dat Hamilton niet gewoon wereldkampioen gaat worden met Mercedes.

Met dank aan Walter voor de tip!