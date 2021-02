Briljante Lotussen vieren het einde der tijden - Autoblog.nl

Met deze Lotus Final Editions kunnen we het afscheid van deze legendarische modellen ‘vieren’.

Het einde zit eraan te komen voor drie legendarische Lotussen. Zowel de Lotus Elise, Exige als Evora zullen binnenkort het veld moeten ruimen. Deze auto’s zullen aan het einde van het jaar worden vervangen door nieuwe modellen. Dat is op zich geen verkeerde gedachte, want de Lotus Elise is inmiddels al 25 jaar oud. De jongste is de Lotus Evora, maar ook die mag 13 kaarsjes uitblazen dit jaar. Hoog tijd voor wat nieuws.

Zonnetje

Maar niet voordat Lotus de modellen nog eenmaal in het zonnetje kan c.q. mag zetten. Voor nu heeft Lotus speciale modellen in de aanbieding op basis van de Elise en de Exige. De Exige kwam in 2000 op de markt, maar groeide uit tot een behoorlijk ander type auto dan de Elise. De modellen hebben een zeer tot de verbeelding sprekende naam: Lotus Elise Final Edition en Lotus Exige Final Edition.

Lotus Final Edition: Elise

De Lotus Elise Sport 240 Final Edition is meteen de vervanger voor de gangbare Lotus Elise 220. Zoals de naam impliceert stijg het vermogen van 220 pk naar 240 pk. De motor is nog altijd dezelfde supercharged 1.8 viercilinder van Toyota. Het koppel bedraagt 244 Nm. Daarmee kun je 4,1 seconden van 0 – 96 km/u sprinten.

De Lotus Elise Cupa 250 Final Edition is nog even iets meer hardcore dan de normale Elise. Uiteraard krijg je er 10 Japanse paarden bij. Daarnaast kun je dit model herkennen aan aerodynamische upgrades. De wegligging van deze versie is beter dankzij de Bilstein dempers.

Lotus Final Edition: Exige

Van de Exige zijn er maar liefst 3 speciaaltjes. Allemaal hebben ze in basis dezelfde 3.5 V6 uit de Toyota Camry, zij het voorzien van een mechanische compressor. Het begint met de Exige Sport 390 Final Edition. Deze vervangt de reguliere versie met 350 pk. De Exige Sport 420 Final Edition vervangt de 420 Sport. Dit is tevens de snelste Exige: de topsnelheid bedraagt 280 km/u.

De gaafste versie is de Exige 430 Cup Final Edition. Deze is uiteraard bestemd voor de trackday-enthousiasteling. Het vermogen is iets hoger dan de 420, terwijl het gewicht juist lager is. Qua topsnelheid is het niet de snelste, dankzij de spoilers is 276 km/u het maximum.

De uitzwaaimodellen van de Lotus Evora zullen op termijn volgen.

