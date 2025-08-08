Styling Lamborghini Revuelto te tam? Dit is de oplossing

Van alles wat je kunt vinden van de styling van de Lamborghini Revuelto is ’te rustig’ niet de optie waar wij het snelst aan denken.

Waar het precies mis is gegaan weten we niet – wij gokken bij de Veneno. We hebben het dan natuurlijk over het moment dat Lamborghini’s van een combi tussen agressief en ‘clean’ qua design ineens helemaal loco gingen. En op zich komt het merk er nog wel mee weg, maar de tijden van een simpele wigvorm met wat subtiele details liggen al jaren in het verleden. In plaats daarvan hebben we de Revuelto en je kan er veel van zeggen, maar het is een wat druk design.

Nog drukker

En dat is het standaardrecept. Een Lamborghini Revuelto SV of SVJ (of hoe ze hem ook gaan noemen) verwachten we nog zeker. Om die nog sneller te maken, zal dan net als zijn voorgangers worden gekozen voor extra spoilerwerk, meer koolstofvezel en allerlei andere tierelantijnen. En hoe gaat dat eruit zien? Dat weten we nog niet. Maar we verwachten dat een bodykit van Zacoe een goed beeld geeft.

Lamborghini Revuelto door Zacoe

En ze hebben zich niet ingehouden. De Lamborghini Revuelto met dikmaakspul van Zacoe is van top tot teen aangepakt. Veel breder, veel onderdelen in koolstofvezel en een gigantische luchthapper op het dak, alsook een enorme spoiler. Het heeft de vibes van een Huracán STO, maar dan op een Revuelto. En over de Huracán gesproken, de velgen lijken wat op de velgen die de baby Lambo had tijdens de lancering.

Voor nu bestaat de Lamborghini Revuelto van Zacoe alleen nog digitaal, maar je kan de onderdelen binnenkort wel bestellen. Inclusief een uitlaat van Fi Exhausts, met op maat gemaakte eindstukken voor deze bodykit. Er is vast markt voor dit soort uitbundige projecten, vraag Mansory maar. Koop dan!