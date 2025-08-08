Doe eens gek en koop deze brute SUV op Marktplaats

Deze SUV is wél exclusief.
Dikke SUV’s zijn zeer gewild, maar iedereen gaat voor dezelfde afgezaagde keuzes: een Porsche Cayenne, een G-Klasse of een Range Rover. Gaap, gaap en nog eens gaap. Op Marktplaats hebben we een alternatief gevonden dat veel gaver is. Wat dacht je van een smurfblauwe Jaguar F-Pace SVR?
Deze auto dateert uit de tijd dat Jaguar nog keigave auto’s maakte. Of überhaupt auto’s maakte… De smurfblauwe kleur doet denken aan kanonnen als de Jaguar XKR-S, de XFR-S en de Project 7. En ook de F-Pace SVR mag er zijn, al is het een SUV.
Objectief gezien zijn er misschien betere SUV’s, maar de motor maakt heel veel goed. De 5,0 liter V8 met supercharger blijft ontzettend bruut. Deze krachtbron produceert 550 pk, 680 Nm én een heerlijk ruig geluid.
Laten we ook het uiterlijk niet vergeten. Het design is nog een reden waarom je een F-Pace zou willen. SUV’s zijn vaak lompe hokken om te zien, maar de F-Pace is gewoon een fraai gelijnde auto. Net als alle Jaguars uit het Ian Callum-tijdperk. Ach, wat was het toch een mooi merk.
Goed, laten we niet al te mistroostig doen: je kunt gelukkig nog tweedehands Jaguar’s kopen. Zoals deze F-Pace. Met 58.128 kilometer op de teller wordt deze occasion voor €64.490 aangeboden op Marktplaats. We zouden zeggen: grijp je kans, want een F-Pace SVR in deze kleur is aardig zeldzaam in Nederland.
Reacties
kniesoor zegt
Aan de roosters in de deurpanelen te zien zit er een Meridian audio-systeem in. Vreemd, dat ze dat niet expliciet in de advertentietekst vermelden. Een bovengemiddelde kwaliteit audio is in een dergelijke oto een conditio sine qua non wmb.
moveyourmind zegt
Deze Jag heeft niet alleen het Meridian systeem, maar ook nog een tweede nóg mooier klinkend geluidssysteem:
Het Orchestra octo musicorum in forma V8 sub cucullo
En zo klinkt het:
https://youtu.be/h_faqR8YwJA?si=-cfIemtgBH1Nmoe-
mjpamsterdam zegt
Gezien de prijs (en te verwachten niet te verkopen/inruilen) gekoppeld aan de de kleur lijkt me dit geen verstandige investering. En nu mijn 1e gedachte toen ik de foto’s zag ; Hell, wat een verschrikkelijk hok !
KennOne zegt
Je moet er eens in rijden, kei leuk hok!
KennOne zegt
Heel gaaf en 300kg lichter dan zijn populairdere grote broer 👌🏼
Robert zegt
“Het design is nog een reden waarom je een F-Pace zou willen.”
Elke keer als ik een F-Pace (of I-pace) in het wild tegenkom, zie ik een partij wheel gap waar een holbewoner jaloers op zou zijn. Nee, bedankt.
isleofman zegt
Nog steeds onbegrijpelijk dat dit merk met zoveel heritage zo rap zo irrelevant is geworden.