Doe eens gek en koop deze brute SUV op Marktplaats

Deze SUV is wél exclusief.

Dikke SUV’s zijn zeer gewild, maar iedereen gaat voor dezelfde afgezaagde keuzes: een Porsche Cayenne, een G-Klasse of een Range Rover. Gaap, gaap en nog eens gaap. Op Marktplaats hebben we een alternatief gevonden dat veel gaver is. Wat dacht je van een smurfblauwe Jaguar F-Pace SVR?

Deze auto dateert uit de tijd dat Jaguar nog keigave auto’s maakte. Of überhaupt auto’s maakte… De smurfblauwe kleur doet denken aan kanonnen als de Jaguar XKR-S, de XFR-S en de Project 7. En ook de F-Pace SVR mag er zijn, al is het een SUV.

Objectief gezien zijn er misschien betere SUV’s, maar de motor maakt heel veel goed. De 5,0 liter V8 met supercharger blijft ontzettend bruut. Deze krachtbron produceert 550 pk, 680 Nm én een heerlijk ruig geluid.

Laten we ook het uiterlijk niet vergeten. Het design is nog een reden waarom je een F-Pace zou willen. SUV’s zijn vaak lompe hokken om te zien, maar de F-Pace is gewoon een fraai gelijnde auto. Net als alle Jaguars uit het Ian Callum-tijdperk. Ach, wat was het toch een mooi merk.

Goed, laten we niet al te mistroostig doen: je kunt gelukkig nog tweedehands Jaguar’s kopen. Zoals deze F-Pace. Met 58.128 kilometer op de teller wordt deze occasion voor €64.490 aangeboden op Marktplaats. We zouden zeggen: grijp je kans, want een F-Pace SVR in deze kleur is aardig zeldzaam in Nederland.