Subaru introduceert schone Forester met schone prijs

Kijk, dat is nog eens schoon nieuws.

Als er één merk in Nederland het traditioneel lastig heeft, is het Subaru wel. Het merk is niet bezig om de laatste paar CO2’s er theoretisch af te schaven in de WLTP cyclus.

Aan de ene kant is dat heel erg gaaf, want ze concentreren zich juist op het maken van degelijke stationwagons en hatchbacks die zo lang mogelijk mee moeten gaan. Aan de andere kant betekent dat Subaru zijn auto’s mondjesmaat verkoopt in Nederland. Dat gaat volgend jaar nog erger worden, dus voor hen die dit jaar een onoverwinnelijke auto op de oprit wensen, is er goed nieuws.

Subaru introduceert namelijk de Forester e-Boxer, op basis van de nieuwe Subaru Forester. Omdat in Nederland de Subaru’s volgend jaar duurder worden, heeft de importeur gelobbyd om een deel van de eerste Forster e-Boxers te bemachtigen. Ze zijn nu al in het land en je kunt ze aanschaffen tegen het scherpe tarief van 43.995 euro. Daarvoor krijg je een compleet uitgerust exemplaar met automaat, vierwielaandrijving en EyeSight.

De Forester e-Boxer is een hybride met een elektromotor en een boxermotor. Volgens Subaru is deze motor zuiniger dan ooit, zo’n 11% zuiniger dan zijn voorloper (zonde hybridetechniek). Het is overigens géén plugin, de accu wordt door de boxermotor opgeladen. Dit houdt ook in dat er geen zware accu’s mee aan boord hoeven. Volgens Subaru moet je wel snel zijn, want die prijs van 44 mille geldt dus tot 31 december 2019, een dag later is de prijs aanzienlijk hoger. Hoeveel hoger, zegt Subaru niet.