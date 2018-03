Subaru presenteert nieuwe Forester, willen we hem nu wel?

Het is namelijk bepaald geen slechte auto.

De onthullingen voor de New York International Auto Show 2018 zijn in volle gang, al laten de huidige onthulde auto’s van Toyota, Lincoln, Cadillac en Hyundai denken dat de primeurs alleen crossovers en SUV’s betreffen. Subaru maakt zich er ook schuldig aan en presenteert de nieuwe Forester.

De Forester is in Nederland een beetje de auto die last heeft van de tand des tijds. Vanaf 1997 kregen wij de kleine Japanse SUV, waarbij gelijk de term SUV met een korreltje zout genomen moet worden. Het was in weze een opgehoogde stationwagon met vierwielaandrijving. Concurrentie was er nauwelijks, wat ervoor zorgde dat de Forester het in ons land nog best aardig deed als compacte alleskunner. In 2008 nam een nieuw model het stokje over en die had last van de veranderende markt omtrent SUV’s. De Subaru-kernwaarden – standaard boxermotoren en vierwielaandrijving – bleven, maar de verpakking werd een neutrale SUV zoals er inmiddels een hoop zijn. Dat is de Forester tot in zijn huidige staat gebleven. Nederland valt niet meer voor de Japanse alleskunner. Jammer, doch begrijpelijk.

Elders ter wereld is de auto een succes, met name in de VS wordt men wél warm van de Forester. Daarom is het Amerikaanse debuut op de autoshow van New York een belangrijk moment voor Subaru, en met dat in het achterhoofd lijkt de nieuwe Forester helemaal niet zo radicaal veranderd. Dat is echter op het niveau van styling, onderhuids heeft het merk met de pleiaden vele veranderingen doorgevoerd. En laten we eerlijk zijn, de ‘niet veranderde styling’ valt ook wel mee: het gezonde oog onder ons kan wel degelijk de nieuweling onderscheiden.

Subaru heeft het vooral over de geüpdatete veiligheidssystemen. Niet zozeer op autonoom niveau, maar de Soeb komt met diverse systemen zoals EyeSight Driver Assist en DriverFocus, die beide gericht zijn op het niet afgeleid raken tijdens het rijden. Beide systemen zijn momenteel al leverbaar in de XV, het kleine broertje van de Forester. Zoals al eerder gezegd wijkt Subaru niet af van hun kernwaarden: de 2.5 liter boxermotor verdeelt 182 pk en 235 Nm over alle vier de wielen. Omdat deze cijfers voorlopig alleen voor de VS gelden is er qua transmissie uiteraard sprake van niks behalve een CVT. De bak in kwestie is een automaat met zeven verzetten, die naar wens met schakelflippers aan het stuur bediend kan worden. Ook nieuw zijn twee ‘driving modes’, Intelligent en Sport. Intelligent is gericht op efficiënt en zuinig rijden: Sport geeft de auto wat extra beef.

Tevens zijn er vermoedelijk jaloerse blikken uitgedeeld naar de Cupra Ateca, want de Forester komt nu ook als Sport. Esthetisch betekent dat zwarte accenten, zwarte wielen en een heuse dakspoiler. Een, zoals Subaru het beschrijft, ‘WRX-kuurtje’ gaf hoop op een reïncarnatie van de Forester STi, maar daarmee bedoelden ze Active Torque Vectoring wat WRX heeft ontwikkeld voor de STi Sedan. Dat komt standaard op elke Forester, waardoor de sportieve meerwaarde van de Sport enkel zichtbaar is. Met de nieuwe driving modes voegt Subaru ‘Sport Sharp’ toe aan de Forester Sport. Wordt hij toch nog ietsje sportiever.

Al met al klinkt het als een goede deal. Maar goed, het is gewoon een upgrade ten opzichte van de huidige Forester, die dus weinig verkocht wordt hier. Of de nieuwe Subaru überhaupt wel naar Nederland komt is dan nog maar de vraag. Het zou mij niet verbazen als de Forester uitgezwaaid wordt, maar Subaru staat bekend om hun doorzettingsvermogen dus realistisch gezien krijgen wij de nieuwe Forester ook gewoon in de showrooms. Ben je in de markt voor een midsize-SUV, zet hem dan zeker op je shortlist. Is het niet om de diversiteit, dan is het om de ‘anders en toch gewoon’-gedachte.