Forester facelift is klassiek vreemd en helemaal goed - Autoblog.nl

Uiteraard zal de Subaru Forester facelift hoge ogen gaan gooien met het winnen van de Andrea Bocelli-bokaal.

Subaru’s en design. Het is en blijft een lastig verhaal. Althans, zo op het eerste gezicht. Zeer zelden is een Subaru écht mooi te noemen. En anders weten ze het met talent te verstieren tijdens de facelift. Een onderscheidende auto is kennelijk belangrijker voor de consument dan een fraaie auto.

Die gedachte kwam naar boven bij het zien van de eerste afbeeldingen van de Subaru Forester facelift. Inmiddels zitten we al op de vierde generatie Forester en deze liep al mee sinds 2018. Hoog tijd voor een update, dus!

Forester facelift

De meest duidelijke wijzigingen vinden we aan de voorzijde. De koplampen zijn helemaal nieuw. De vorm is nu heel, eh, ja, eh, anders. Er is een dunne streep en een stukvoorbumper waar het vroeger nog een en al koplamp was. Het geeft de auto een eigenwijs doch niet heel fraai voorkomen, alhoewel smaken altijd kunnen verschillen.

Verder is het typisch facelift-werk. Er komen wat nieuwe kleuren, velgen en accessoires bij. Ook zijn er enkele nieuwe bekledingen. Met name het bruine leer zit er fraai uit en tilt het niveau flink hoger ten opzichte van de versie met zwart stof. Daarnaast is het EyeSight-systeem verbetert bij de Forester facelift. De camera kan nu veel grotere hoeken beslaan, wat de veiligheid moet bevorderen. EyeSight is een systeem met camera’s dat de omstandigheden om de auto in de auto monitort en eventueel ingrijpt wanneer nodig.

Japanse markt

We moeten er wel even bijzeggen dat het nu gaat om de Japanse Forester facelift, niet die van Europa. De verschillen zullen enkel op detail niveau zijn. Qua motoren is het anders. De Forester komt met een atmosferische 2.5i, maar is in Japan ook leverbaar met een 1.8 turbo, goed voor 174 pk en 300 Nm. Het ‘e-Boxer’ verhaal slaat op de 48V-generator, dat het officieel een ‘mild-hybrid’ maakt.

Voor de Japanse versie kunnen er al pre-orders geplaatst worden. We gaan ervan uit dat de Europese versie enkele maanden later volgt.