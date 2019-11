De finalisten voor Car of the Year zijn bekend!

Welke auto is de auto van het jaar 2020?

We naderen weer het einde van het jaar. Dat betekent dat we ook uitkomen bij een heel belangrijke verkiezing, namelijk die van European Car of the Year. Dat is een Europese verkiezing die gehouden wordt onder gerenommeerde autojournalisten die hun punten mogen uitdelen over de belangrijkste auto’s van het afgelopen jaar.

De lijst met genomineerden werd al eerder bekendgemaakt. Dat was nog een enorme lijst met in principe alle auto’s die aan de voorwaarden voldoen. Uit die lijst wordt vervolgens een shortlist van zeven auto’s gedestilleerd. Die auto’s worden dan door journalisten beoordeeld en kunnen punten ontvangen. De auto met de meeste punten, wint de verkiezing. Vorig jaar was het nog heel erg spannend, de Alpine A110 en Jaguar I-Pace behaalden namelijk evenveel punten. Uiteindelijk trok de I-Pace aan het langste eind dankzij meer ‘hoge noteringen’.

De shortlist voor dit jaar is nu ook bekend. Er staan weinig grote verrassingen op. Dit zijn de zeven kanshebbers voor 2020:

BMW 1 Serie (F40)

Ford Puma

Peugeot 208

Porsche Taycan

Renault Clio

Tesla Model 3

Toyota Corolla

De organisatie heeft altijd graag de nadruk willen leggen op innovatie en bereikbaarheid, dus de Tesla Model 3 lijkt hoge ogen te gaan gooien. Aan de andere kant gaat die vlieger ook op voor de Peugeot 208, waar de elektrische variant natuurlijk ook onder valt. Bijzonder is dat een dure auto als de Porsche Taycan de shortlist heeft weten te halen, alhoewel de winnaar van vorig jaar ook een dure elektrische auto was. De Renault Clio, Ford Puma en BMW 1 Serie zullen het vooral moeten hebben van punten sprokkelen. Typische auto’s die niet zozeer per journalist met de meeste punten ervan door gaan, maar misschien wel veel tweede en derde plaatsen weten te halen.