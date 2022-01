Heeft deze caravanspecialist nu wel een mooi interieur?

Zou jij het interieur van deze caravanspecialist willen knuffelen?

Het is misschien wel de trekauto van de afgelopen 25 jaar, de Subaru Forester. De auto kwam in 1996 op de markt en verenigde een paar handige eigenschappen in één auto. Een hoge instap, vierwielaandrijving, hoge mate van betrouwbaarheid en een stoer uiterlijk. Dit alles zonder dat je met een terreinauto van 2.500 kilogram onderweg bent.

Inmiddels zijn we een aantal generaties verder (5 om precies te zijn). De huidige generatie Forester (‘SK’ voor intimi) loopt al mee sinds 2018. De hoogste tijd voor een facelift! De opfrisbeurt van de Japanse versie hebben we al de revue laten passeren. Nu hebben we details voor je van de Europese Subaru Forester.

Facelift

De auto komt niet vroeg genoeg, want het huidige model slaat voor geen meter aan. Jarenlang kon Subaru altijd wel een paar honderd exemplaren slijten aan caravan-liefhebbers en vouwwagen-fetisjisten. In 2020 waren het er amper 100 en in 2021 net iets meer dan 50 stuks. Aangezien we deze auto massaal als occasion willen kopen, moeten er wel meer nieuwe exemplaren verkocht worden.

Subaru heeft er wel werk van gemaakt. De caravanspecialist van weleer is nu een stukje strakker en moderner. Of het ook ‘mooier’ is, laten we even aan jullie trouwe lezers over. Nu is ‘mooi’ een lastig begrip en al helemaal geen garantie voor goede verkoopcijfers. De Forester is veiliger dan ooit, mede dankzij het EyeSight-systeem van de vierde generatie. Dat is de verzamelnaam voor alle veiligheidssystemen aan boord die rekening houden met het verkeer én de bestuurder.

Motor van de caravanspecialist

Qua techniek kunnen we kort zijn: er is maar één aandrijflijn. Dat is een 2.0 e-Boxer met 165 pk. Daarmee is de Forester iets minder een caravanspecialist dan voorheen. Want de hybride boxer mag namelijk maar 1.870 kilogram trekken, de versie met enkel en alleen de benzinemotor mag 2.000 kg trekken. Standaard krijg je een Lineairtronic automaat (CVT) met permanente vierwielaandrijving.

Ook het interieur is ietsje opgeknapt. Voor velen was dat altijd een struikelblok. Als je vanuit een strakke VW Tiguan, Mazda CX-5 of Ford Kuga komt, is het wel eventjes wennen. Overigens zijn dat soort auto’s precies de reden waarom je de Forester dus bijna niet meer ziet. In 1996 was het recept nog uniek, tegenwoordig is het de standaard voor bijna alle fabrikanten.