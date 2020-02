Subaru XV krijgt eindelijk een nieuwe motor

Het nieuwe blok in de Impreza gaat nog geen zoden aan de dijk zetten.

Subaru is een kleine autofabrikant. Daardoor duurt het even voordat de trends en ontwikkelingen in de markt integraal overgenomen worden door Subaru. Downsize-motoren met een automaat met dubbele koppeling en 48V ondersteuning zullen we waarschijnlijk in 2030 gaan zien. Het is met name de combinatie die ze bij Subaru weleens over slaan.

Crosstrek

In sommige markten kreeg de Subaru XV, ook wel Crosstrek genoemd, de kritiek dat de 2.0 boxermotor niet echt voldoende krachtig is. Deze levert 152 pk. Dat is op zich niet heel verkeerd in dit type auto, maar het koppel van minder dan 200 Nm wat pas vrij komt bij een hoog toerental (4.000 toeren) zorgt ervoor dat je voor een beetje snelheid, de motor flink op zijn staart moet trappen.

Ouderwets

Nu heeft Subaru het voor sommige markten opgelost met een geheel nieuwe motor. Nu zou je kunnen denken dat de Japanners gebruik heeft gemaakt van turbotechnologie en elektrificatie. Eh, nee. Subaru heeft de magazijnen even nagelopen en kwam erachter dat er nog veel exemplaren van de atmosferische 2.5 motor lagen. Deze wordt nu in de Subraru XV gelepeld. Voor wie het wil weten, die 2.5 levert 182 pk en 237 Nm, wederom bovenin de toerenrange. De motor is in Nederland wél leverbaar in de Outback, zij het met iets minder vermogen: 175 pk en 235 Nm.

CO2

Of de 2.5i ook naar Nederland komt, lijkt onwaarschijnlijk. In Nederland worden de auto’s belast op CO2 uitstoot en met de 2.5 krijg je nauwelijks extra vermogen, maar wel een een surplus aan CO2. In Nederland is de compacte crossover met 2.0i overigens wél geëlektrificeerd (150 pk sterke hybride) en is er een Subaru XV 1.6i voor mensen die écht geen haast hebben. Toch is er een reden dat Subaru de motor aanbiedt, in de praktijk en volgens de ‘EPA-rating’ valt het verbruik relatief gezien heel erg mee. Ook komt het gebrek aan elektronica de betrouwbaarheid ten goede, waar de auto’s om bekend staan.