Ferrari F50 heeft een beurt van 270 mille gehad

Maar dan is de Ferrari F50 in kwestie wel in tip top conditie.

De Ferrari F50 heeft nooit echt de iconische status van zijn voorganger (de F40) kunnen evenaren. De F50 was langzamer dan zijn voorganger en volgens sommigen bijzonder lelijk qua lijnvoering. Desalniettemin begint de auto telkens meer waardering te krijgen.

Rijden

Goed nieuws voor degenen die een F50 in de collectie hebben staan. Het exemplaar dat je op de afbeeldingen ziet is afgeleverd bij de dealer in Modena. De toenmalige eigenaar heeft er vervolgens tot 2015 zorg voor gedragen. Daarna ontfermde een andere Italiaan over het raspaardje. Die gebruikte de supercar waarvoor deze is bedoeld: rijden!

Kilometers

Niet dat de Italiaan is ingezet om de Panda 4×4 te vervangen, maar er werden de nodige kilometers mee gemaakt. Zo werd de auto gespoten tijdens de GP van Monaco in 2017. Tsja, als je ‘m daarna wilt doorverkopen, moet zo’n Ferrari F50 wél weer naar nieuwstaat brengen. Nu is nieuwstaat bij Ferrari iets anders dan bij jouw lokale Okaziepaleis.

Ferrari Classische Certification

De auto werd namelijk aangemeld voor het Ferrari Classische Certification programma. In principe is het natuurlijk briljant dat het Italiaanse merk dit doet. Je Italiaanse sportwagen wordt naar nieuwstaat gebracht mét de erkende certificering, waardoor je de auto ook als ‘in nieuwstaat’ te koop aan kunt bieden.

270.000 dollar

In dit geval heeft de auto een grote beurt gehad en is ‘ie in de poets gezet. De kosten? Maar liefst 270.000 dollar! Ter verdediging, de Ferrari F50 was waarschijnlijk in niet al te beste staat. Ferrari Classiche is er namelijk 2 jaar (!) mee bezig geweest! Nu is het niet zo dat er drie ton mee gereden is. De F50 heeft sinds 1996 precies 34.434 km gelopen.

Nieuwstaat

Voor dat geld hebben ze niet alleen de distributieriem vervangen en de spanrollen ‘bekeken’. De V12 van de Italiaan is namelijk compleet gerestaureerd. Alles wat niet in nieuwstaat was, is dat nu wel. Zowel in technisch opzicht, als esthetisch is de auto nu weer helemaal als nieuw. Behalve de sleutel, die ziet er lekker verweerd uit.

Meer lezen? Dat kan in onze special over de F50!