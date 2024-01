Subsidie elektrische auto vooral voor hogere inkomens leuk

Milieuorganisatie Natuur & Milieu vindt de huidige subsidie op de elektrische auto niet sociaal.

2.950 euro korting op een nieuwe elektrische auto van 45.000 euro. Tja, wie help je daar eigenlijk mee? In elk geval niet Jan modaal. Bij milieuorganisatie Natuur & Milieu vinden ze dan ook dat de huidige subsidie op de elektrische auto niet sociaal is. Dat stelt de organisatie in het gepubliceerde onderzoek ‘Naar een eerlijke mobiliteitstransitie’.

Het hele idee van subsidie is een steuntje in de rug. De overheid riep de subsidie in het leven om de transitie te versnellen om zo meer EV’s op de weg te krijgen. Maar of dat met deze aanpak echt werkt? Het antwoord is natuurlijk nee. De doorsnee Nederlander tuft lekker door in zijn of haar benzineauto. Even tienduizenden euro’s stukslaan op een jong gebruikte of nieuwe EV is niet aan de orde.

Natuur & Milieu is dan ook van mening dat de subsidie enkel de hogere inkomensgroepen helpt.

Het is helaas wel zo dat dit geld momenteel vooral terecht komt bij huishoudens uit de hogere inkomensgroepen. De overheid moet beter kijken hoe ze ook lagere inkomensgroepen kan helpen duurzamer te reizen Natuur & Milieu

De organisatie heeft onderzoekbureau CE Delft aan het werk gezet om te kijken naar mogelijkheden voor de lagere inkomens. Daarbij kwamen onder andere slooptegoedregeling, een subsidie op de aanschaf van kleine elektrische auto’s en een auto-de-deur-uitpremie ter sprake.

Natuur & Milieu pleit voor meer subsidies op andere vlakken. Zoals subsidies voor reizen met openbaar vervoer, een deelauto of een elektrische fiets. Allemaal ideeën die bij een volgend kabinet in elk geval weinig doorgang zullen vinden. Het volgende kabinet moet de hand op de knip houden. Nog meer strooien met subsidies in een poging het gedrag van mensen te vergroenen lijkt niet iets wat het toekomstige kabinet van Wilders (dat er gewoon gaat komen natuurlijk) gaat doen.

Mensen een zak met geld meegeven om een elektrische fiets te kopen klinkt als een nieuwe verkwisting van overheidsgeld. Bovendien is de vraag nog altijd hoe effectief subsidies nu echt zijn. Iedereen kan zich nog wel de Outlanders voor de geest halen die met dikke kortingen konden worden aangeschaft. Ze werden nauwelijks gestekkerd, reden dus eindelijk enorm onzuinig rond (SUV + batterij = zwaar en onzuinig) en verdwenen na het aflopen van de feestelijke bijtelling over de grens.

Is de huidige subsidie op de elektrische auto niet sociaal? Inderdaad, daar heeft Natuur & Milieu helemaal gelijk in. Dus kap maar gewoon met al die subsidies.