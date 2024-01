Porsche: groter verschil tussen Macan 4 en Turbo

Omdat ik er toch bij was, kan ik jullie meteen wat andere verschillen in configuratie laten zien.

En ja jullie mogen ook wat vinden van het gebruik van de modelaanduiding Turbo op een elektrische auto. Het is enerzijds wat moeizaam, aan de andere kant snapt iedereen wat er bedoeld wordt.

Toch was het plaatje nog niet helemaal compleet. De iconische aanduiding Turbo heeft zijn oorsprong in de jaren zeventig. De 911 kreeg een turbo-compressor, bredere heupen en een dikke spoiler. De verschillen tussen een reguliere 911 en een Turbo zijn al vijftig jaar niet te missen.

Voor de Porsche Taycan was dit eigenlijk anders. De Taycan heeft veel opties, maar het zijn allemaal verschillen die onder in de auto te vinden zijn. Voor klanten was het verschil nauwelijks op te merken en dat wilde Porsche graag anders doen.

Het verschil is nog steeds niet zo groot als bij de 911, maar er is gelukkig nu wat verschil tussen de Macan 4 en Turbo. De achterzijde van de Macan Turbo is net een tandje dikker dan die van de Macan 4.

Hoogglans kunststof versus mat

Je moet even door de kleur heen kijken, want voor de meeste klanten is paars, roze of geel een stapje te ver. Al jaren kiest de Nederlandse autokoper vooral voor zwart, grijs of wit.

Een groot verschil tussen de twee Macans die we kregen te zien tijdens lancering was ook dat alle kunststof (spoiler) delen en bijvoorbeeld de diffusor bij de Macan 4 allemaal mat waren. Bij de Macan Turbo zijn ze allemaal hoogglans zwart, wat ik persoonlijk in ieder geval een stuk lekkerder vindt.

Sideblades

Een typisch kenmerk van de Porsche Macan zijn de zogenaamde Sideblades. Net als bij de eerste generatie valt er voor de Sideblades wel weer wat te kiezen. Ze kunnen in de kleur van carrosserie, in carbon, hoogglans zwart of in een geribbelde, matte variant die we hier om de Macan 4 zien.

Chromen raamlijsten versus zwart

Een meer klassieke look met chromen raamlijsten of moet alles in stemmig zwart. Chromen raamlijsten en helder glas is de “oud geld specificatie”, alles zwart is voor nieuw geld. En schreeuwende kleuren zijn dat natuurlijk ook.

Kies een kleur

Het design van de Macan kan heel goed een kleurtje gebruiken. De lijnen komen in verschillende kleuren heel anders over. Sowieso zet Porsche in op meer verschillende kleuren voor de verschillende modellen. In het standaardkleurenpalet is er al keuze genoeg en voor de Macan is het Paint to Sample (sonderfarbe) programma ook weer actief.

Het is ook een bewuste keuze om de klant veel opties te geven. De configurator is inmiddels live op Porsche.nl, dus ga vooral zelf even los. We zijn benieuwd waar jullie op uit komen.