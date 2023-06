Deze hoerensloep is zo fout dat het weer goed is

De traditionele hoerensloep krijgt meestal over een jaartje of 40 de erkenning die die verdient.

Een populaire tijdsbesteding op de Autoblog-redactie is het volgen van obscure Facebook-groepen. Met name als het gaat om foute oude auto’s is er veel animo Oude Koenig Specials, Zender, Gemballa, Hamann: het is fout maar wel tof. Het is net als luisteren naar de muziek van Scooter.

Dat gaat nooit de erkenning krijgen van de puristen, maar het neemt je wel mee naar een bepaalde tijd. Zeker de R107 en R129 generaties van de Mercedes-Benz SL zijn mateloos populair. Logisch: ze zijn lange tijd in productie geweest.

Hoerensloep

Dat is misschien wel hoe we moeten kijken naar de producten van Mansory. Hun laatste wapenfeit is een project op basis van de Mercedes-AMG SL. Het apparaat is natuurlijk fouter dan het populairste nummer van de Bloodhound Gang opzetten bij de crematie van je opa. Maar geef het even tijd, dit gaat natuurlijk van fout naar cult en dan is het uiteindelijk ‘ineens’ cool.

Je kan bij Mansory voor de SL kiezen uit een softkit of een widebody. Deze heeft die laatste. Is het mooi? Bwoah, daar mag jij je oordeel over vellen, uiteraard. De combinatie van grijze lak en carbonzwarte details is niet echt denderend. Wellicht als alles in een kleur is, dat het dan beter toont. De velgen zijn Mansory FD.5-wielen, uiteraard gesmeed, peperduur en veel te groot. Voor zijn ze 10,5×21 en achter 12×22 inch.

Wel eventjes 850 Pferden!

Over de motorische tuning valt dan weer niets te betwisten. Want de Mansory SL heeft meer vermogen en meer koppel dan het origineel. Dat komt door het P850-pakket. Daarmee stijgt het vermogen van 585 pk naar 850 pk dankzij een andere ECU, hybride turbo’s en een sportuitlaatsysteem. Onder andere. Het koppel gaat ook omhoog, van 800 Nm naar 1.150 Nm. Dat heeft uiteraard zijn effect op de prestaties. Het apparaat gaat van 0-100 km/u in 3,2 seconden en kan een topsnelheid halen van 322 km/u.

Uiteraard kun je ook onderdelen los bestellen. Dus als je alleen de wielen en de motortuning op je donkerrode SL wenst, kan dat ook gewoon. Maar ja, voor de volledige 2023-ervaring bestel je gewoon alles. Zodat je over 40 jaar nog de foto’s kan delen met andere autofanaten.

