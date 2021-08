Suffe crossover gaat sneller naar 100 km/u dan Plaid

Met deze suffe crossover rijd je iedereen naar huis. Althans, een variant ervan.

Onlangs verscheen de eerste review van Doug de Muro van de Tesla Model S Plaid op het internet. Het is natuurlijk zwaar teleurstellend dat Tesla blijft inzetten op extreem knakige bouwkwaliteit en acceleratie. Er is eigenlijk geen enkele Tesla die traag genoemg kan worden.

De Tesla Model S Plaid is sneller dan wat dan ook op de weg. Van 0-100 km/u doet ‘ie in 2 seconden, alhoewel die gebruikte methode net zo omstreden is als de matige afwerking van de auto. Maar ondanks dat he interieur zo sfeervol is als een slowaakse tandards-wachtkamer, maakt het niet uit. Die extreme acceleratie maakt alles goed. Zie de Tesla Model S Plaid als een soort moderne Impreza GT Turbo: er is alleen geïnvesteerd in de aandrijflijn.

Suffe crossover

Maar het kan dus veel knakiger. Althans, daar kwam het Chinese Auto Home achter. Dit is namelijk een project van WM Motor. Dat is een Chinese startup die ook de status quo een schop gaat geven met coole elektrische auto’s. Net als bij Tesla begrijpen ze dat acceleratie kennelijk van wereldbelang is. Het is een extreme versie van hun W6, een middenklasse EV-crossover dinges-geval.

In dit geval is alleen het koetswerk nog een beetje herkenbaar. De aandrijflijn werd vervangen door twee extreem krachtige elektromotoren die gezamenlijk 817 pk leveren. Ook de accu is niet meer origineel, die heeft nu een bijna komische capaciteit van 140 kWh!!

Extreem snel

Het apparaat is flink verlaagd en voorzien van de meest buitenissige spoilerset. De banden zijn niet extreem groot en/of plat. Waarschijnlijk zijn het speciale dragrace bandjes, want de acceleratie is immens: van 0-100 km/u duurt slechts 1,8 seconden! 1,8!!! Dus in 2 seconden heb je de eerste boete al te pakken en een paar seconden later ben je je rijbewijs al weer kwijt.

Een groot verschil is wel dat Tesla de Model S gewoon bouwt en verkoop aan iedereen met 130.000 euro. Dit hersenspinsel van WM Motor (Welt Meister, ja, echt) zal waarschijnlijk een (rijdende) concept blijven.

Via: Carscoops.