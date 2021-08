Vanaf vandaag geen 100, maar 50 km/u over de Haringvlietbrug

De komende jaren mag je niet langer met 100 km/u over de Haringvlietbrug op de A29 rijden. De maximumsnelheid is er gehalveerd.

Dat zal even wennen zijn voor de automobilisten die dagelijks over de Haringvlietbrug rijden. Deze brug zet het eiland Goeree-Overflakkee in verbinding met de Hoeksche Waard. Normaal gesproken was het een stuk snelweg zoals overal, waar je gewoon 100 km/u kon rijden. Daar is sinds vanmorgen 05:00 verandering in gekomen voor de komende jaren.

Tot en met zeker 2023 mag je er niet langer 100 km/u, maar maximaal 50 km/u rijden. Om voor elkaar te krijgen dat automobilisten zich ook aan deze nieuwe snelheid houden hebben er het afgelopen weekend maatregelen plaatsgevonden. De rijstroken zijn een stuk smaller gemaakt waardoor automobilisten dichter naast elkaar rijden. Om precies te zijn is de rechter rijstrook nu 2,85 meter en de linker rijstrook 1,95 meter breed. Dit is onder meer gedaan zodat vrachtwagens elkaar niet kunnen inhalen, daar is ook een verbod voor ingesteld.

De reden om de maximumsnelheid te halveren op de Haringvlietbrug is simpel. De staat van de brug is niet al te best meer. Pas in 2023 staat er een renovatie gepland. Om te voorkomen dat de staat van de brug de komende jaren verslechterd is daarom de maximumsnelheid drastisch verlaagd. De lagere snelheden leiden tot minder trillingen.

Rijkswaterstaat verwacht files tijdens de spits op de brug door de nieuwe situatie. Hoe vervelend dit gaat uitpakken voor de automobilisten daar is afwachten. Het is in elk geval zo dat de automobilisten het de komende twee jaar hier mee moeten doen.

Foto: Rijkswaterstaat