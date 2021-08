Betrouwbare hatchback met lage kilometerstand – AB Advies

We gaan voor vandaag op zoek naar een zeer betrouwbare hatchback met weinig kilometers! Is er nog wat te vinden?

Niets is leuker dan een hot hatch. Toevallig heeft het broertje van ondergetekende een hot hatch (Swift Sport) en elke keer als je er in zit, moet je grijnzen! Maar vergeet niet dat het ook een keerzijde heeft.

Zeker de old-school hot hatches met kneiterharde onderstellen en atmosferische motoren. Ja, ze zijn geweldig als je echt even een robbertje wil stoeien op een B-weg, maar ook wanneer je 250 km op de snelweg rijdt. Zie het als een Jack Russel met een liter Red Bull achter de kiezen. Soms kun je daar een beetje nerveus van worden.

Joost zit een beetje met die situatie. Hij heeft op dit moment een Ford Fiesta ST uit 2005. Dat is een van de meest eerlijke GTI’s van de afgelopen 20 jaar. Ragfijne besturing, precieze handbak, een zeer hoogwaardig onderstel en een íets te grote motor. Ondanks dat je ervan gaat watertanden, is het voor Joost wel welletjes geweest.

Hij is op zoek naar wat volwasseners en met name iets comfortabeler. Voor Joost zijn er twee dingen in deze zoektocht heel erg belangrijk: een lage kilometerstand en lage maandelijkse kosten. Dus een betrouwbare auto die niet te zwaar is en niet te veel verbruikt.

Huidige / vorige auto’s Ford Fiesta ST Koop / lease Koop Budget € 12.500 Jaarkilometrage 15.000 Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Wil iets groter en comfortabeler Gezinssamenstelling Met vriendin Voorkeursmodellen Sedan, hatchback No-go merken / modellen Dacia

Nissan Pulsar 1.2 DIG-T Acenta (NB17)

€ 12.500

2017

40.000 km

Kennen wij deze nog? De Nissan Pulsar is de opvolger van de Nissan Tiida, een auto die wij nooit in Nederland kregen. De Tiida kun je zien als een soort Almera-opvolger. De voorganger van de Almera was Sunny en die heette in Japan Pulsar! Kijk, zo was de cirkel weer rond. Dit was ook meteen het spannendste dat we kunnen melden over de Nissan Pulsar.

Het is vooral een heel gemiddelde auto. Qua prestaties, ruimte, comfort: het is op zich goed, maar niet bijzonder in zijn klasse. De Nissan Pulsar pakt wel veel punten bij betrouwbaarheid en value for money. Een auto uit 2017 met een modern downsize-blokje en voldoende uitrusting? Geen enkel probleem met de Nissan Pulsar.

Kia Cee’d 1.6 GDI ComfortLine (JD)

€ 12.450

2017

40.000 km

Dit is een extreem belangrijke auto voor Kia geweest. Hiervoor waren Kia’s ook erg betrouwbaar, maar niet zozeer erg goed. Zeker als het aankwam op comfort, geluidsproductie, verfijning. Deze generatie Cee’d is een prima alternatief op de Japanse en Europese concurrentie. Het design is niet bovengemiddeld Aziatisch, met dank aan de Duitse hoofdontwerper van Kia, Peter Schreyer. Ook nu een paar jaar later is het design nog ijzersterk.

Het interieur is niet zo fraai als dat van een Golf, maar het is zeker niet behelpen. Qua uitrusting is de ComfortLine gewoon prima, maar niet bijzonder. Even zoeken naar een luxere DynamicLine kunnen we aanraden, maar we vonden geen exemplaren in het budget met weinig kilometers. Verder een uitstekende betrouwbare hatchback, getuige dit uiterst korte occasion aankoopadvies.

Susuzki Baleno 1.0 BoosterJet High Executive

€ 12.300

2016

30.000 km

Als je zo laag mogelijke kosten wenst te hebben, dan moet je naar de Suzuki Baleno gaan kijken. Het zijn namelijk zeer doorwrochte auto’s. In technisch opzicht is er weinig wat er serieus mis gaat. Het is immers een Suzuki. De Suzuki Baleno heeft een kentekengewicht van slechts 880 kg! Dankzij de BoosterJet motor kun je 1 op 22,4 rijden (aldus Suzuki) en kun je 200 km/u halen op de Autobahn! De Baleno is meer een ruime B-segment auto, zeker geen C-segment auto.

Maar het is zeker een aanrader als je op zoek bent naar een betrouwbare hatchback met zo laag mogelijke maandelijkse kosten. Verzekering, brandstof en motorrijtuigenbelasting zijn heel erg behapbaar. Daarbij krijg je veel uitrusting in deze uitvoering, de BoosterJet heeft altijd veel spulletjes aan boord. Nadelen? Het is niet de meest verfijnde en comfortabele auto in zijn prijsklasse

Toyota Auris 1.6 Aspiration (E180)

€ 12.445

2014

60.000 km

Die titel van meest verfijnde auto in zijn klasse gaat waarschijnlijk wél naar de Toyota Auris. Gemiddeld genomen is dit beste keuze als je een betrouwbare hatchback zoekt. De Auris is betrouwbaar, prettig in de omgang, comfortabel en relatief zuinig. De Toyota Auris is zo’n auto die nergens een steek laat vallen. Zijn er dan geen nadelen? Nou, omdat ze ze populair zijn, is de keuze niet reuze. Die 1.6 motor is eigenlijk een meesterwerkje. Het blokje levert 133 pk, verbruikt niet al te veel en is ijzersterk.

Het is wel een toerenmotortje, maar dat is juist lekker. Die 1.0T motoren die 200 Nm leveren tussen 1.200 en 1.250 toeren en lijken fijn als je rustig rijdt. Maar als je een beetje prestaties nodig hebt, is zo’n 1.6 lekkerder. Qua uitrusting heb je niet veel te eisen. De Aspiration is de middelste uitvoering: climate control, cruise control, radio en dergelijke zitten erop. Alleen dus even een setje leuke wielen en trekhaak fixen bij de dealer en je kunt er weer 10 jaar tegenaan.

Mazda 3 1.6 TS (BL2)

€ 10.950

2012

18.500 km (!)

Eigenlijk moet je op zoek gaan naar dit soort dealer-pareltjes. Wij vonden bij een dealer een Mazda 3 met nog geen 20.000 km op de klok. Wederom is het geen spannende uitvoering, maar in de Mazda 3 maakt dat niet uit. Dit zijn namelijk auto’s met behoorlijk wat Ford-genen. Het schakelen en sturen is ook in deze eenvoudige uitvoering een genoegen. Er staan in Nederland meerdere exemplaren met weinig kilometers.

We konden binnen het eisenkader nét niet een nieuwere generatie vinden, die nog fijner is. Dan zul je de concessie van weinig kilometers moeten laten varen, maar ja, we zijn op zoek naar een zeer betrouwbare hatchback die niet te veel gelopen heeft. Dus ja, dan moeten we deze even benoemen. Als je helemaal spekkoper wil zijn, er zijn ook sedans. Die zijn minder gewild en dus goedkoper. Het zijn echter leuke modellen, dus een beetje onterecht.

Honda Civic 1.4 Sport (FK2)

€ 11.750

2014

45.000 km

Net als de Toyota Auris is de Honda Civic een absolute evergreen. Je kunt er eigenlijk geen verkeerde koop aan doen. Toch bleek de zoektocht naar een geschikte Civic ietsje lastiger. Dit model is er alleen met een 1.4 (die nét voldoende krachtig is voor Nederland) of een dorstigere 1.8 (die je bijna niet tegenkomt). Stom dat er geen 1.6 is. In het budget vonden we enkele 1.4’s in de ‘Sport’-uitvoering. Dat is geen Type-R-Light, maar een net-niet-kale Civic.

Het is gewoon prima. Ondanks dat de motor niet extreem krachtig is, is het wel een fijn en soepel blokje. Het grootste nadeel is dat er maar weinig te koop zijn. In tegenstelling tot op alle markten buiten Europa, is de Civic geen groot succes geweest in Nederland. Er staan er maar een handjevol die voldoen aan de eisen.

YOLO: Dodge Caliber SRT-4 (PM)

€ 9.500

2010

150.000 km

Als het echt even anders dan anders moet zijn, kijk dan eens hier naar! De Dodge Calbier is niet de eerste auto die naar bovenkomt als je moet denken aan een zeer betrouwbare hatchback. Dat wil niet zeggen dat de Caliber onbetrouwbaar is. Deze 2.4 liter motoren zijn bijna onverwoestbaar. Er zijn zat kwaliteitsmissertjes, maar ja, deze auto is tegen een prijs gebouwd en dat zie je. Maar met de SRT-4-versie mochten de ingeniuers een beetje losgaan.

Dus zijn er enorme wielen, remmen en staat de auto dichter op de grond. De motor kenden we al uit de Neon SRT-4, maar levert in deze Caliber maar liefst 280 pk! Op de voorwielen! Het interieur zullen sommigen omschrijven als ‘knaak’ en het verbruik is desastreus als je ervoor gaat zitten, maar al die 520i M Sport druk je aan de kant met deze bizarre familie-vriendelijke muscle car.

