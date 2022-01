Tesla Model S Plaid kan nu 282 km/u. En meer!

Tesla heeft een software update uitgerold voor de Model S Plaid. Het topmodel heeft nu niet alleen een hogere topsnelheid, de update brengt nog meer vernuft met zich mee.

Elektrische auto’s hebben over het algemeen geen hele hoge topsnelheid. De kick komt vooral van de acceleratie. Auto’s als de Volkswagen ID.4 en Skoda Enyaq zijn zelfs begrensd op een treurige 160 km/u. Als je dan een keer in Duitsland bent is dat toch een kleine tegenvaller. Gelukkig zijn er ook EV’s die wel wat harder kunnen. Zoals de Audi e-tron GT, de Porsche Taycan maar ook diverse Tesla’s. De Tesla Model S Plaid is het absolute vlaggenschip van het merk. De elektrische auto heeft een topsnelheid van 262 km/u.

Maar nu mag de Tesla nog harder, dankzij een software update. De Model S Plaid gaat nu 282 km/u. Daarnaast introduceert Tesla met de update ook een Track Mode en Drag Mode voor de Plaid. Vergelijkbare functies hebben we al eerder gezien op de Model 3 Performance. Met Track Mode worden diverse rijassistenten uitgeschakeld en ligt de focus op maximale performance. In onderstaande video krijg je een korte demonstratie van Track Mode op de Tesla Model S Plaid.

De update is gratis over-the-air te downloaden. Toen de Plaid werd voorgesteld werd aanvankelijk een topsnelheid van 320 km/u gecommuniceerd. Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat de auto zo hard kan, maar op dit moment is combinatie hardware en software daar nog niet klaar voor bij Tesla. De eerste stap, van 262 km/u naar 282 km/u is alvast een eerste stap.