Sunrise Edition BMW’s zijn voor sportieve mensen

Een lekker sportieve Sunrise Edition met een niet al te sportieve moteur in het vooronder.

De wonderlijke wereld van striping en stickers blijft ons fascineren. Natuurlijk lachen we we allemaal om een Peugeot 206 met RC-stickers, maar stickers op een 911 GT3 RS, Alpina B5 en Ferrari 458 Speciale vinden we maar wat gaaf. Dan is de ‘livery’ echte ‘heritage’. Dat terwijl het natuurlijk puur een expressie is van een riant jaarinkomen. Niets mis mee, overigens.

BMW Sunrise Editions

Mocht je toch een BMW willen met stickers, maar niet al te veel cash kwijt zijn: is er goed nieuws. Er zijn namelijk BMW Sunshine Editions van de 3 Serie, X2 en Z4. Qua uiterlijk zijn ze eenvoudig te herkennen. Alle drie zijn ze gespoten in Alpinweiss, net als onze twee BMW duurtesters. Het verschil is dat de Sunrise Editions een rode streep hebben op de buitenspiegel én aan de onderzijde.

X2 (F39)

De Sunrise Editions zijn niet heel erg snel. De BMW X2 Sunrise Edition is namelijk altijd een xDrive18d met 150 pk. Maar je krijgt wel het M-pakket met 19″ bicolor M-style velgen. Daarnaast is er ook een M achterspoiler. Qua interieur kun je kiezen uit zwart of rood leder. Ga dan voor het laatste: accentueert de rode striping goed. Er worden slechts 200 X2 Sunrise Editions gebouwd.

3 Serie (G20)

Ook van de 3 Serie Sunrise Edition worden er slechts 200 gebouwd. Wederom is deze gebaseerd op een niet al te dikke uitvoering, in dit geval de 320d M Sport. Ook hier krijg je een M achterspoiler en 19″ velgen, ditmaal geheel in het zwart uitgevoerd. Dat geldt ook voor het interieur: dat is zwart. Voor de exterieurkleur is er wel keuze, want van de 200 zijn er 50 die worden afgeleverd in Melbourne Rot. Maar ja: dan zie je de striping niet meer.

Z4 (G29)

De laatste is de BMW Z4 Sunrise Edition. Geen zescilinder of de verrassend lekker klinkende 30i viercilinder, maar een bescheiden sDrive20i. Met 184 pk kom je niet zozeer te kort, maar een leuke roadster kan wel meer vermogen hebben. De Z4 Sunrise Edition heeft naar keuze zwarte of rode bekleding. Wel is de Z4 Sunrise Edition iets zeldzamer: er worden slechts 50 van in totaal gebouwd.

Reserves

Het goede nieuws, alle drie de motoren staan bekend om hun reserves. Met een relatief simpele ingreep is er meer uit te halen. Dan het slechte nieuws: vooralsnog worden deze Sunrise Editions alleen geleverd in Japan. Een witte M Sport kun je in Nederland wel bestellen, maar dan heb je niet dat kekke streepje.