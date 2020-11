F1 safetycars van Mercedes door de jaren heen - Autoblog.nl

We bekijken alle F1 safetycars afkomstig van Mercedes-Benz.

Vorige week bereikte ons het nieuws dat Mercedes er (deels) mee stopt, met de F1 safetycars welteverstaan. Dat is opmerkelijk, want voor lange tijd was Mercedes vaste leverancier voor safetycars. Helemaal verdwijnen zullen ze nog niet, maar het alleenrecht om de safetycar te mogen leveren hebben ze binnenkort niet meer.

Geschiedenis F1 safetycars

De geschiedenis van de safetycar is vrij opmerkelijk. Tot 1997 was er geen vaste safetycar. Dit leverde de leukste beelden op voor de liefhebber. Lees hier het artikel van gastredacteur @edge over de geschiedenis van de safetycar in de F1.

Mercedes F1 safetycars

Over het algemeen konden de organisatoren van de race zelf bepalen welke auto’s werden gebruikt als safetycar. Van Lamborghini’s tot Fiat Tempra’s: alles werd gebruikt. Omwille van de veiligheid wil de FIA dat er elke race safety cars klaar staan. Vanaf 1997 is Mercedes de hofleverancier voor safetycars. Dat niet alleen, ook de Medical Cars worden door de Duitsers geleverd.

Mercedes-Benz C36 AMG (W202)

1996

De meeste lijstje zullen beginnen met de CLK, maar stiekem was dat niet de eerste. Nog voordat Mercedes de afspraak met de FIA had gemaakt om de safetycars te leveren, waren er al races waarbij er een Mercedes safetycar aanwezig was. In dit geval ging het om een Mercedes-Benz C36 AMG. De AMG-versie van de C-Klasse had een 3.6 liter zes-in-lijn met 280 pk. Ondanks dat de C-Klasse nooit meer terug zou keren als safetycar, werd de auto wel altijd ingezet als Medical Car.

Mercedes-Benz CLK 55 AMG (C208)

1997 – 1999

De eerste officiële safetycar van Mercedes is een CLK 55 AMG. De 347 pk sterke coupé is op dat moment nauwelijks op de markt, of rijdt dan al zijn rondjes op de internationale circuits. Dat is overigens iets dat we meer zien, voordat de auto’s daadwerkelijk in de showrooms te bekijken zijn, komen ze wel voorbij op TV. Perfecte reclame voor Mercedes natuurlijk.

Mercedes-Benz CL 55 AMG (C215)

2000

De meest opmerkelijke safetycar is de CL 55 AMG. Natuurlijk, als je een Clio Williams of Fiat Tempra inzet, dan kan dit ook. En toch, om zo’n slagschip te zijn boenderen over het circuit was zeer indrukkend en potsierlijk tegelijkertijd. Alsof je keek naar een hordenlopende Ton Elias. Er kwam ook daadwerkelijk een straatversie. Deze was voorzien van Recaro Pole Position racekuipen (ja, echt) en keramische remschijven. Het was tevens de eerste straatauto met dergelijke remschijven.

Mercedes-Benz SL 55 AMG (R230)

2001

Tegenwoordig zijn we gewend aan hele snelle Mercedessen, maar de SL55 AMG verlegde wel een paar grenzen. De 5.4 V8 leverde namelijk aanvankelijk 476 pk. Dat werd heel snel opgekrikt naar 500 pk omdat de goedkopere E55 AMG anders sneller zou zijn (en dat mocht natuurlijk niet). Het knapste is eigenlijk dat Mercedes deze auto tegen een relatief lage prijs kon aanbieden. Het voordeel met de F1 safetycar? De uitlaat was compleet open. Ooit heeft ondergetekende de auto in het echt gehoord en de combinatie van de hees gillende F1-auto’s en de bassen van de SL55 AMG brachten een kakofonie voort waar Formule E nog wat van kan leren.

Mercedes-Benz SL 55 AMG (R230)

2002

In principe dezelfde als uit het jaar ervoor, maar dan met een andere voorumper en wat modificaties. Later zou dit leverbaar worden als het Performance Package voor de SL55 AMG

Mercedes-Benz CLK 55 AMG (C209)

2003

De tweede generatie CLK 55 AMG leek bijna exact dezelfde auto als zijn voorganger. Ronde E-klasse-achtige koplampen, een V8 met zo’n 350 pk en een automaat. De uitwerking was anders. Deze generatie kon zich al een stuk beter meten met zijn grootste concurrent, de BMW M3. De CLK was alleen meer een langeafstandsblaffer dan de M3, alhoewel Bernd Maylander aantoonde dat de auto op een circuit prima uit de voeten kwam.

Mercedes-Benz SLK 55 AMG (R171)

2004 – 2005

Eigenlijk bizar om te bedenken dat deze auto nog niet zo heel erg lang geleden werd gebouwd. De Mercedes-Benz SLK was een klein roadstertje en daar lepelde AMG dan een 5.4 liter grote V8 in. In dit geval goed voor 360 pk. Het is eigenlijk een soort Cobra: een kleine lichte auto met een enorme motor. De gehele beleving en ervaring van de auto wordt gedomineerd door die auto, maar dat is geen enkel issue. De schattigste F1 safetycar, die overigens ouderwets geweldig klonk.

Mercedes-Benz CLK 63 AMG (C209)

2006 -2007

Hoe kun je petrolheads blij maken? Simpel, je zet een safetycar in die er veel dikker uitziet dan het normale model. De CLK 63 AMG was in feite de CLK 55, maar dan met een 481 pk sterke V8. De F1 safetycar is eigenlijk de CLK zoals wij de Black Series uiteindelijk leerde kennen. Dus met uitklopte wielkasten, een enorme voorbumper en een van de fraaiste velgen ooit gemaakt. Pas later kwam de CLK 63 AMG Black Series op de markt met toevallig alle wijzigingen.

Mercedes-Benz SL 63 AMG (R230)

2008 – 2009

De SL55 AMG kun je het beste vergelijken met een speedboat voor op het asfalt. Gezien de prijs meer een Bayliner dan een Riva. De laatste 10-20% scherpte miste je wel een beetje in de SL, dus creëerde AMG de SL63. Deze kreeg de 6.2 V8 (in dit geval met 525 pk), droge plaat automaat en een straffer onderstel. Voor Bernd Maylander was het geweldig. De SL was een stuk sportiever en strakker. Of het de betere auto is, wagen we te betwijfelen. Die neus is wel moeilijk lelijk.

Mercedes-Benz SLS AMG (C197)

2010-2011

De Mercedes-Benz SLS AMG is zo’n auto die je laat realiseren dat je ouder wordt. Gevoelsmatig is deze auto nog niet zo heel erg lang geleden geïntroduceerd. Nou, niet dus! De SLS AMG is alweer 10 jaar oud! Voor Mercedes was het een Big Deal. Niet alleen dat Bernd Maylander in de SLS kon rijden, maar ook dat Mercedes weer een echte HALO-car had. Ook gaaf: Michael Schumacher keerde weer terug in de F1 én Mercedes was nu een F1 fabrieksteam.

Mercedes-Benz SLS AMG GT (C197)

2012 – 2014

De SLS AMG was niet echt de rijdersauto waar men op hoopte. Volgens sommigen was het net een Viper: veel power, weinig controle. Maar dan met een fraai interieur en bijzonder koetswerk met die legendarische deuren. Nu was het stiekem en onbevestigd ook een Viper. AMG liet zich niet voor een gat vangen en ontwikkelde de Mercedes-Benz SLS AMG GT. Met enkele doch effectieve wijzigingen was het al een veel betere auto, zonder dat je meteen naar een Black Series moest zoeken.

Mercedes-AMG GT S (C190)

2015 – 2017

2016 Brazilian Grand Prix, Sunday

In 2014 waren we gewend aan stillere F1-auto’s en in 2015 kwamen door stillere F1 safetycars bij. In dit geval was de Mercedes-AMG GT S. De nieuwe sportcoupé van Mercedes was een directe aanval op de Porsche 911.

Mercedes-AMG GT R

2018 – 2020

In 2018, bijna drie seizoenen geleden, werd de safetycar voor het laatst gewisseld. Bernd Maylander mocht de AMG GT S inleveren, en de AMG GT R meenemen. Deze auto heeft niet alleen 75 pk meer, maar is ook een stuk breder. Het was de dikste en meest hardcore Mercedes-AMG GT ooit gebouwd. Totdat de Mercedes-AMG GT R Pro uitkwam. En nu dus de Mercedes-AMG GT Black Series.

Maar toch, dik apparaat. Bijzonder, in navolging van de F1 auto’s werd ook de kleur van de safetycar aangepast. Speciaal voor de GP op Mugello. toen werd de 1000e Grand Pric van Ferrari gereden, waardoor Mercedes safetycar Rosso Corsa uitvoerde. Erg gaaf!

Wil je nog even Bernd Maylander over de Safety Car horen praten? zie de video hieronder

Toekomst F1 safetycars:

Er is dus besloten dat Aston Martin vanaf 2021 de safetycars gaat leveren (iets dat ze al doen voor het DTM). Het kan niet anders zijn, dan dat Mercedes bezig is met een exit-strategie. Er valt niets meer te winnen en binnen 10 jaar tijd is de F1 voor autofabrikanten net zo relevant als een datingsite voor Dingo’s. Aston Martin (dat nog lang V8’s en V12’s hoopt te verkopen in het midden oosten) heeft een iets ander belang en heeft er nog wel zin in. Toevallig is de samenwerking tussen Mercedes, Aston Martin, Stroll en Toto Wolff lekker close.

Aston Martin safetycars

Betreffende de safetycars, aanvankelijk lijkt het de bedoeling dat de Aston Martin V8 Vantage gebruikt gaat worden. De Medical Car wordt een Aston Martin DBX. Een voordeel, beide auto’s hebben een motor van Mercedes onder de kap. Helemaal verdwijnen zullen de Mercedessen (nog) niet. De twee prestigieuze merken zullen elkaar eerst elkaar afwisselen.

Nog heel even terugdenken aan Mercedes? Ok, nog eentje dan. Bernd Maylander die heerlijk nagesynchroniseerd langs een paar van de klassieke safetycars loopt.