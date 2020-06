Supercar-anekdotes van de redactie (deel 1)

Iedere autoliefhebber heeft wel een persoonlijke (jeugd)herinnering aan een bepaalde supercar. Bij ons op de redactie is dat niet anders.

Als er één categorie auto’s is die indruk maakt dan zijn het wel supercars. Als kind zijn dit vaak de auto’s die tot de verbeelding spreken, ook al bestond de term supercar toen misschien nog niet eens. Gelukkig blijven veel mensen (vooral mannen hebben hier last van) nog een beetje kind en blijft dit soort ‘speelgoed’ ook later nog indrukwekkend. Iedereen heeft zelf wel een herinnering aan een poster die vroeger boven je bed hing, een modelauto of een supercar die je tegenkwam op vakantie.

Wij hebben bij Autoblog natuurlijk ook allemaal wel een leuke herinnering of anekdote met een supercar in de hoofdrol. Die zullen we jullie daarom niet onthouden. Onze hoofdredacteur mag als eerste het woord nemen:

Michael

“Supercar, herinneringen: ik heb er heel veel uit mijn jeugd. Ik bedenk me nu pas dat het niet zo heel erg logisch is dat je vader je meeneemt naar allemaal autobeurzen. Maar ik had dat geluk. Ik herinner me een Auto Moto Italia in Houten waar ik voor het eerst een Pagani Zonda zag, meegenomen door Franco Auto uit Kwintsheul. Wat een kitsch vond ik dat toen. Vervolgens verslond ik natuurlijk jaren later wel de verhalen van Harry Metcalfe in EVO magazine toen hij enige tijd eigenaar was van een Zonda C12.

Ik zal jullie ook foto’s besparen van mijzelf naast Testarossa’s en F40’s op de lelijke tapijttegels in Houten. Nee, wat echt wel het vuurtje deed ontsteken kwam later in 2007. Een huisgenoot met een nogal heftige Ferrariverslaving overtuigde me van de noodzaak om op een doordeweekse dag naar de Nürburgring te gaan voor iets wat Modena Trackdays heet. Een briljante verzameling van echte liefhebbers met hele echte auto’s. Natuurlijk veel racewagens en dat maakte veel indruk. Maar ook de paddock met veel Nederlandse Ferrari’s. Hey, je kunt zo’n ding dus blijkbaar echt gebruiken!? De nonchalance waarmee een gunmetal kleurige Nederlandse Testarossa geparkeerd stond met loslatend dashboard. Briljant!

Tot op de dag van vandaag heb ik niet zo heel met hele verzamelingen auto’s. Maar dat je gewoon committed bent aan één onpraktische supercar en hem gewoon echt gebruikt, dat idee, daar kan ik wel warm voor lopen.” (ja, het is die auto hieronder ;-) ).

Martijn

“Los van de gebruikelijke postercars zoals de Ferrari F40 en Lamborghini Countach, was er maar één auto die écht indruk op mij maakte als jongeman: de McLaren F1. Bezien in het licht van het huidige supercarklimaat was dat misschien wel de eerste hypercar, maar zo dacht men daar destijds nog niet over. Vol enthousiasme verslond ik de verhalen in AutoBild en Autokampioen, over de fantastische BMW-motor, de gouden motorisolatie, de centrale zitpositie, het lichtgewicht audiosysteem van Kenwood, het vooruitstrevende gedachtengoed van Gordon Murray. Als ik mijn ogen dicht doe, weet ik nog precies hoe het 1:18 schaalmodel van Maisto op mijn jongenskamer aanvoelde. Maar er is een specifiek moment dat me is bijgebleven: de video van de recordpoging op Ehra Lessien met een jonge Andy Wallace achter het stuur.

33k6-modem

Midden jaren ’90 hadden wij gelukkig al internet in huis, en die bron gebruikte ik uiteraard ook om allerlei autozaken te bekijken. Er was een website waar je tellerfoto’s van je auto kon insturen, in mijn herinnering was dat topspeed.com, maar als het al dezelfde site is, ziet die er nu heel anders uit. In ieder geval stonden daar ook wat filmpjes bij, en zo dook ook ineens een video in postzegelformaat van de befaamde recordpoging op. Het downloaden duurde met een 33k6-modem uiteraard een halve dag, maar oh, wat was dat het waard!

Op 31 maart 1998 was McLaren met een vrachtwagen met daarin een paar monteurs en de legendarische XP5 testauto met het kenteken K8 MCL naar het Duitse Ehra Lessien getogen. Dit testcircuit van Volkswagen is één van de weinige geasfalteerde plekken op aarde waar zulke hoge snelheden enigszins veilig behaald kunnen worden. De auto in kwestie was op dat moment al 5 jaar oud, en met ‘slechts’ 627pk niet te vergelijken de huidige hypercars. Het record werd overigens pas in 2005 verbroken door de Bugatti Veyron, die daar 400pk extra voor nodig had.

Wallace

Minutenlang hoor je Wallace volgas gaan, met de schreeuwende BMW S70/2 vol door de speakers. Ondertussen hoor je een kalme Britse stem de snelheid opnoemen, die op zo’n lage resolutie uiteraard niet af te lezen was. De briljante conclusie van Andy Wallace in de vorm van “It will not go any more than 391! But anyway, 391’s quite fast, isn’t it?” bezorgt mij nog steeds kippenvel als ik de video terugkijk. Je ziet gewoon aan alles dat het voor de beste man hard werken is, en z’n ademhaling gaat meteen omhoog als hij van het gas af gaat.

Naar aanleiding van dit stukje besloot ik de video weer eens op te zoeken, inmiddels is hij uiteraard in wat hogere resolutie te zien. Maar ik kon mijn geluk niet op, want er blijkt sinds 3 (!) jaar een soort behind-the-scenes van McLaren zelf op YouTube te staan! Daarin wat meer tekst en uitleg, onder andere over het verhogen van de toerenbegrenzer en een inmiddels iets oudere Andy Wallace die zijn jeugdige overmoed duidt. Ook mooi om te zien hoe Wallace gewoon in z’n overhemd in de auto zit, en tussen twee pogingen door even zijn klamme handen aan het stuur moet afvegen. En het behalen van de 391 km/u? Wederom een kippenvelmomentje!”

Machiel

Onder de autoliefhebbers die opgegroeid zijn in de jaren ’80 zullen er aardig wat zijn die herinneringen hebben aan één specifieke Ferrari: de cocaïnewitte Testarossa uit Miami Vice. Ikzelf heb als 23-jarige de jaren ’80 nooit meegemaakt, maar ik heb wel een leuke anekdote over deze auto.

MIAMIVCE

Ik zat vorig jaar namelijk op een doodgewone doordeweekse dag in een Rotterdamse tram, toen ik vanuit mijn ooghoeken een witte Testarossa zag staan. Dat zie je natuurlijk niet iedere dag, dus ik besloot uit te stappen om wat foto’s te maken. Toen ik de auto naderde bleek de auto gepersonaliseerde Belgische platen te hebben, met de tekst ‘MIAMIVCE’. Ik dacht: ‘leuk, een verwijzing naar Miami Vice.’

Er was echter meer aan de hand dan dat. Wat bleek namelijk? Na wat online research kon ik maar tot een conclusie komen: dit was niet zomaar een witte Testarossa, maar dé witte Testarossa. Tenminste, een van de twee exemplaren die gebruikt zijn voor de opnames. Je zou kunnen stellen dat dit een van de bekendste Ferrari’s ter wereld is en die kwam ik gewoon tegen in Rotterdam of all places. Ik had geen idee dat de auto überhaupt in Europa was en sindsdien heb er ook nergens meer foto’s van voorbij zien komen. Dat maakt deze onverwachtse ontmoeting des te specialer.

De rest van de redactie heeft natuurlijk ook nog persoonlijke verhalen om te delen. Er volgt dus zeker meer! Vooralsnog is het 2-1 voor de Testarossa. Jullie zullen zelf ongetwijfeld ook herinneringen hebben aan een bepaalde supercar, dus schroom niet om deze te delen in de reacties.