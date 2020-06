Dít is de vernieuwde BMW M5 (en M5 Competition)

De Duitsers vinden het eindelijk tijd voor de vernieuwde BMW M5 en omdat ze in een goede bui zijn, pakken ze de M5 Competition gewoon even mee.

De vernieuwde BMW M5 (F90) kan eigenlijk geen verrassing zijn. De huidige BMW 5 Serie (G30) werd onlangs al voorzien van een facelift. De hoogste tijd dus dat de M5 en M5 Competition ook even onder handen genomen werden.

Subtiel

En dit is ‘///M’ dan! De verschillen zijn redelijk subtiel. Dat was bij de gewone 5 Serie ook al het geval. Maar ja, M5-facelifts zijn altijd meer op detailniveau geweest. Daarom gaan we voor dit keer iets dieper in op die details.

Motor

We beginnen even met de specificaties. De M5 is voorzien van een 4.4 liter grote ‘S63B44T4’-motor. Deze biturbo V8 is goed voor een vermogen van 600 pk bij 5.600 toeren en een maximaal draaimoment van 750 Nm bij 1.800 toeren. Van 0-100 km/u kun je afraffelen in 3,4 seconden en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

Kies je voor de vernieuwde BMW M5 Competition, dan krijg je 625 pk tot je beschikking. De maximale hoeveelheid trekkracht blijft met 750 Nm gelijk, maar is wat langer beschikbaar: tot 5.600 toeren. De vernieuwde BMW M5 Competition gaat in 3,3 seconden naar de 100 km/u. Net als voorheen.

Nieuwe schokdempers

Belangrijker technisch nieuws is de komst van nieuwe schokdempers. Deze komen van de BMW M8 Gran Coupé vandaan. Met name de BMW M5 Competition bleek bijzonder straf en zelfs een tikkeltje onvergeeflijk hard te zijn voor een 1.830 kilogram (op kenteken!) zware en luxesedan. Met de nieuwe dempers moet de M5 meer incasseringsvermogen hebben, zonder dat het ten koste gaat van de sportiviteit.

Uiterlijke wijzigingen

Qua uiterlijke wijzigingen: die zijn er nauwelijks met de vernieuwde BMW M5. Het zijn grotendeels dezelfde wijzigingen als met de ‘gewone’ 5 Serie (die ‘G30′ voor intimi). Er is een nieuwe grille met grotere spijlen. Ook is de voorbumper iets gewijzigd. Er komt nu iets meer lucht binnen. Daarnaast zijn de koplampen nieuw, met L-vormige LED’s met Dynamic Laser Matrix Beam technologie. Dat je het even weet. De koplampen zijn nu ook in donker getinte ‘Shadow Line’ te bestellen.

De gewone M5 heeft een aluminium-kleurige grille en premium aluminium raamlijsten zijn optioneel leverbaar. Wil je liever de standaard huurauto look, kies dan de Competition. Die heeft onder andere een zwartgelakte grille, sierlijsten, spoiler, spiegels en uitlaten.

3D LED

Aan de achterzijde zijn er nu ook nieuwe lampen. In dit geval zijn het 3D LED lampen die er iets anders uitzien qua indeling en iets donkerder is van kleur. De ‘diffuser’ is nu ook anders van vorm. Ook zijn de uitlaten gewijzigd, gelukkig niet qua aantal: je krijgt vier ronde (en echte) stortkokers mee. Nogmaals, de verschillen zijn op detailniveau. Als je de oude geweldig vond, vind je de nieuwe ook geweldig en vice versa.

Kleurtjes!

Met de introductie van de vernieuwde M5 wordt het kleurenpalet ook even aangepast. Er zijn twee nieuwe kleuren: Brand Hatch Grau vervangt Singapur Grau en er is een nieuwe extra kleur: Motegi Rot. Als het gaat om Individual-kleurtjes, dan zijn er vier nieuwe kleuren, (die we al kennen van andere BMW’s): Tanzanitblau, Alvitgrau, Avonturinrot II en Frozen Bluestone. Dit gaat ten koste van vier Individualkleuren die nu níet meer leverbaar zijn: Rhodonitsilver, Almondinbraun II, Champagner Quarz en Azuritschwarz.

M5 (F90), Motegirot

M5 Competition (F90) met Track Pack, Brand Hatch Grau

M5 met Track Pack, Tanzanitblau

Interieur

Er zijn nog een paar kleine noviteiten. Erg fraai zijn de 20″ Styling 810M velgen die de 706M velgen vervangen. Voor het interieur is er Midrand Beige leverbaar, zij het alleen op de M5 Competition. Dan krijg je een beige streep op je zwarte bekleding. Andere wijziging in het is het 12,3 inch grote scherm met iDrive 7. Ook heb je nu twee M-knoppen en kun je iets makkelijker ‘presets’ voor je ‘rijmodi’ installeren.

M5 (F90), Motegirot

M5 Competition (F90) met Track Pack, Brand Hatch Grau

M5 (F90) met Track Pack en Trek Haak, Tanzanitblau

M5 M Track Pack

Om je ultieme M5 samen te stellen, zul je het M Track Pack moeten selecteren. Dan krijg je het M Driver’s Package, M Carbon keramische remschijven en een M Carbon, eh, motorafdekking. In Duitsland kost deze optie 11.500 euro, de Nederlandse prijs wachten we met smart af. Voor het M Track Pack is in Duitsland níet de Competition-uitvoering vereist. Ook het M Driver’s Package kun je gewoon ‘los’ bestellen.

De nieuwe M5 is binnenkort beschikbaar, prijzen zijn bijna identiek aan het huidige model.