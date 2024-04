Is dit een waardige opvolger voor de Bentley Mulsanne?

Als Bentley de Mulsanne niet meer maakt, dan moet een ander merk het maar doen. Hoe dat eruit ziet?

Niet heel lang geleden publiceerden wij een artikel op basis van een onderzoek dat zich richt op ‘hoe kansloos zijn alle nieuwe merken die de Nederlandse markt recent enterden?’ Het valt wellicht op dat vrijwel alle benoemde merken uit China komen. Nu er behoefte is aan razendsnelle en grootschalige elektrificatie van het wagenpark, zien Chinese merken hun kans schoon. In het land zelf gingen ze immers van gekopieerde Westerse auto’s naar serieus competitieve eigen EV’s in slechts 20 jaar.

Geschiedenis

Het op stoom komen van de Chinese auto-industrie is namelijk helemaal niet zo belachelijk lang geleden. We spreken dan over de jaren ’90. Daarvoor was het voor het Chinese volk helemaal niet normaal om een auto te hebben. Toch is het oudste Chinese automerk ontstaan in 1958. Bedoeld voor één persoon: Mao Zedong. En alle staatshoofden daarna. De auto in kwestie komt van een merk dat nu nog bestaat en zelfs in Nederland verkocht wordt: Hongqi.

Hongqi

Hongqi, Chinees voor rode vlag, heeft jarenlang de presidentiële limousine voor hun rekening genomen en het model waarop deze gebaseerd is, de CA770, was geen auto voor het volk. Je moest aan de top van het Chinese regime zitten, wilde je er eentje kunnen of eigenlijk mogen bemachtigen. In de jaren ’80 stopte Hongqi met het bouwen van deze auto en ging het bedrijf ten onder.

Het merk maakte in de jaren ’90 een doorstart met het in licentie bouwen van onder meer de Audi 100. Wel in eventuele verlengde versie en natuurlijk met het bijzondere glazen motorkapembleem met de rode vlag erin verwerkt. We konden je de hilariteit van de gefacelifte versie van deze Hongqi, inmiddels gebaseerd op de eerste Audi A6, niet onthouden.

Guoya

Sindsdien bouwde en bouwt Hongqi van alles, waaronder een extreem opulente retro-versie van de allereerste Zedong-limo, luxueus ingestelde auto’s in vrijwel elke klasse, waarvan dus de E-HS9 voor de Nederlandse markt een bijzonder voorbeeld is. En nu is er een Hongqi die weer echt laat zien dat je belangrijk bent. Dit is de Hongqi Guoya.

De sceptische en ietwat cynische kant van ondergetekende ziet nog steeds veel elementen van andere auto’s in de Guoya. Zo doet de voorkant wat denken aan de Bentley Mulsanne, maar de achterkant juist aan de Rolls-Royce Phantom. Of dat een probleem is valt over te twisten, als jouw vriendin te veel zou lijken op een combinatie van twee Victoria’s Secret-modellen zou je ook niet klagen.

Alle trends die we op andere limo’s zien zijn aanwezig op de Hongqi Guoya: enorm veel chroom, bijzondere designdetails van grilles tot verlichting, two-tone kleurstelling, enorme velgen en natuurlijk een gigantisch silhouet. De auto is dan ook 5.353 mm lang, met een wielbasis van 3.260 mm.

De vergelijking met een Bentley of Rolls-Royce is niet toevallig, dat zijn ook de merken waarmee Hongqi wil concurreren met hun ‘Golden Sunflower’-submerk. Het opulente uiterlijk en schitterende interieur doet qua materiaal en styling ook denken aan deze Britse merken. Chinese merken hebben de tendens om de technologie van heden ten dage enorm belangrijk te maken, dus wat dat betreft is de Hongqi Guoya best behoudend vormgegeven.

Motoren

Er zijn twee opties voor de aandrijving van de Hongqi Guoya: een 3.0 liter V6 en een 4.0 liter V8. Beide zijn een HEV, wat een totaalplaatje van respectievelijk 394 en 490 pk oplevert. Dat schijnt niet zo normaal meer te zijn in China, daar vrijwel alles nu elektrisch of op zijn minst een PHEV is. Nee, lekker benzine stoken met een dikke V8 in de Guoya. Baas.

Hongqi Guoya luxury sedan unveiled on the Beijing Auto Show in China.



Hongqi is a Chinese car brand under FAW. The Hongqi Guoya is a new flagship luxury sedan aimed at Mercedes-Maybach and Bentley. About the name: it was previously known as the L1. Recently, Hongqi has been… pic.twitter.com/rODZNmKdd8 — Tycho de Feijter (@TychodeFeijter) April 25, 2024

De Hongqi Guoya wordt zoals verwacht enkel een Chinees feestje, al zou het best een toffe Mulsanne-opvolger kunnen zijn in andere markten. Toch? (via Hongqi en CarNewsChina)