Op 6 maart kan je even niet naar de garage met je auto

Vond jij 6 maart nou de mooiste dag om je auto naar de garage te brengen? Wij zouden het even uitstellen.

Uiteraard zweren sommige mensen erbij om zelf te gaan klussen aan hun auto, maar voor de minder met mechanische kennis gezegende mensen is het maar goed dat er garages bestaan. Dat een monteur met vakkennis het even voor je mag oplossen. Ikzelf kan niet genoeg lof uiten voor de garage die mijn Golf en nu ook de Mazda van onderhoud dan wel reparaties voorziet. Die mensen verdienen wat mij betreft alles wat ze toekomt.

Cao

Wat blijkt: wat ze wettelijk toekomt is niet denderend. De cao voor motorvoertuigen en tweewielerbedrijven, waarin de monteurs opereren, houdt niet over en de voorgestelde nieuwe cao van februari maakt het allemaal nog erger. De cao in kwestie stelde een totale loonsverhoging van 3,5 procent voor, geldend voor 18 maanden. Deze verhoging valt in het niet bij de inflatie waartegen gecompenseerd moet worden en dus ga je als werknemer in deze sector dankzij deze cijfers zelfs achteruit qua koopkracht. Uit de aankondiging van vakbond CNV wordt duidelijk dat het pas om een echte verhoging gaat als er 6 procent geboden kan worden over een spanne van een jaar. Ook soepelere regelingen (zoals een betere reiskostenvergoeding) worden geweigerd en de leeftijdsgrens van ouderendagen gaat zelfs omhoog.

Maat vol

Kortom: volgens CNV is de maat vol. Volgens de vakbond geeft deze cao geen blijk van waardering richting de werknemers en om een open deur in te trappen: je maakt het zo aantrekkelijk om hun kansen te gaan zoeken in een andere sector. Dat terwijl wachttijden voor garages al langer zijn dan ze in tijden zijn geweest en nieuwe werknemers schaars zijn, dus de reeds werkende monteurs moet je koesteren. Na negen regionale stakingen om een statement te maken tegen de cao is het nu tijd voor een landelijke staking. Vandaar dat we in de titel en intro al zeiden dat je 6 maart waarschijnlijk even niet terecht kan bij je garage.

Staking

Die dag wordt namelijk door de CNV een landelijke staking uitgeroepen om te protesteren tegen de tegenvallende cao. Werknemers en bedrijven in de sector krijgen een oproep om het werk neer te leggen en tegelijkertijd een uitnodiging voor een inschrijflocatie waar sprekers meer uitleggen over de situatie en je ook nog eens een hapje en drankje krijgt. Uiteraard hoopt CNV zo veel mogelijk monteurs daar te zien om het statement krachtiger te maken. Er wordt dus ook opgeroepen om je collega’s mee te nemen. In Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Limburg is het op 6 maart vakantie en carnaval, dus komt voor die provincies een aparte, latere staakdatum.