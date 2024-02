Supergelimiteerde Golf GTI is je allerlaatste kans

Althans, Volkswagen in Italië zegt dat het je laatste kans is, deze Volkswagen Golf GTI ‘MT Ultimate’.

Het zal je vast niet ontgaan zijn: Volkswagen heeft de Golf voorzien van een best aardige facelift. Op zich zijn de verschillen niet gigantisch, helemaal op de GTI- en R-versies. Voor de Golf ‘7.5’ werkte dat prima, dus voor de 8.5 geeft het de auto een mooie impuls.

Geen handbak

Wat overigens wel het einde van een tijdperk is: zowel de Golf GTI als Golf R zijn vanaf nu allebei nog enkel beschikbaar met een DSG-bak. De handbak, toch wel een toffe optie voor de hot hatch-fanaat, vervalt. Logisch op zich, maar jammer is het wel. En dan krijgen wij ook nog niet eens de Golf GTI Edition 380 die in de VS een zwanenzang is voor de handbak. Potverdikkie, wat hebben we het toch ook zwaar op dit continent.

GTI MT Ultimate

Volkswagen Italia (op Instagram zonder spatie wat een leuke username oplevert) nam het heft in eigen handen om afscheid te nemen van de Golf GTI. Dat doen ze middels de Golf GTI MT Ultimate.

En dat is eigenlijk precies wat de Edition 380 is voor de VS, maar dan voor Italië. Een Golf GTI waar alle opties al voor je aangevinkt zijn en je zelfs wat kekke extra details krijgt. Zo krijg je een heuse streep op de zijkant en wat badges her en der die ‘MT Ultimate’ zeggen.

Zoals gezegd zijn vrijwel alle opties voor je gekozen, je mag enkel kiezen tussen de lakkleuren Kings Red, Pure White of ‘gewoon zwart’ en of je de 19 inch ‘Estoril’-velgen in volledig zwart of ‘diamond cut’ wil. Harman Kardon, IQ Light en een paar andere optiepakketten zijn al voor je aangevinkt. Klinkt compleet, maar daardoor is ‘ie wel duurder dan een standaard Golf 8 GTI. Surprise, surprise. Overigens een dikke duim voor het stoffen interieur met de tartan-stoelen, al is het niet hebben van een rood accent in het tartan wel jammer.

110 stuks

Een niet zo superspannende Volkswagen Golf GTI dus, maar wel een hele unieke. Volkswagen Italia gaat namelijk maar 110 stuks bouwen van de Golf GTI MT Ultimate, een verwijzing naar het aantal pk dat de Golf I GTI heeft. Elk exemplaar heeft zijn eigen genummerde badge in het interieur. Wel claimt VW in Italië dat je dan één van de 110 laatste handgeschakelde GTI’s in handen hebt. Dat dan weer wel.