Binnenkort: legaal ‘spookrijden’ in Utrecht

Zo lang je het maar enkel doet op de op- en afrit van de A2 naar de N230 is binnenkort spookrijden legaal in Utrecht.

Recent konden we presenteren dat Amerikanen officieel aan de haal gaan met ‘onze’ turborotondes. Het heeft even geduurd, maar de VS omarmt de rotonde. Laten we echter niet impliceren dat de VS jaren achterloopt wat betreft verkeer. Sterker nog: we kunnen nog wat leren van de verkeerstechnici daar.

DDI

Zo wordt binnenkort de op- en afrit van de Utrechtse Zuilense Ring naar de A2 aangepakt. Dat is momenteel een klassieke ‘Haarlemmermeeraansluiting’ (ja, vakjargon), zie de foto hieronder. Dit type kruising is niet geweldig voor een hoge verkeersafwikkeling, helemaal omdat het verkeer veel kanten op moet met verkeerslichten om dat toe te laten.

Huidige situatie

Daar kunnen we dus iets van leren wat betreft de Amerikanen, die hebben namelijk al een tijdje een type Haarlemmermeeraansluiting die een hogere afwikkeling heeft. Dit noemen de Amerikanen een ‘Diverging Diamond Interchange’ of DDI. Het verkeer wat de N230 wil blijven volgen, kruist het tegemoetkomende verkeer en komt op die manier aan de verkeerde kant van de weg terecht. Voor een heuse 200 meter ben je dus voor je gevoel aan het spookrijden, want het tegemoetkomende verkeer zit ineens aan de andere kant.

Minder kruisingen

Wat dit betekent: het verkeer kruist eigenlijk alleen op de twee plekken waar je ‘van rijrichting wisselt’. Tussen de twee kruisingen ontstaat aan beide kanten een weefstrook, het verkeer hoeft elkaar daar dus niet meer te kruisen middels verkeerslichten. Hieronder een video die de rijrichtingen laat zien:

Dit piepkleine stukje Engeland gaat hopelijk ervoor zorgen dat de doorstroming tussen de A2 en de N230 een heel stuk bevorderd wordt. Wel wordt het dus even wennen dat je ineens aan de verkeerde kant rijdt. Ach, zo lang je binnen de lijnen blijft en de pijlen volgt, kan er weinig mis gaan. Toch? De DDI ligt nog even in de toekomst, maar dit voorjaar wil de provincie Utrecht een investeringsbesluit genomen hebben.