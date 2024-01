Dit is ‘m alvast: de vernieuwde Volkswagen Golf!

Het lijkt erop dat de Golf 8 eindelijk een fatsoenlijk interieur krijgt.

Een nieuwe Volkswagen Golf is geen spannend nieuws, maar het is wel belangrijk nieuws. Het is nog steeds een hele belangrijke pijler voor Volkswagen. In Nederland is de populariteit van de Golf weliswaar drastisch afgenomen, maar in Duitsland is het nog altijd de nummer 1 bestseller.

Wellicht krijgt de Golf binnenkort weer een nieuwe impuls in Nederland, want de facelift is aanstaande. Volkswagen spreekt zelf van de “nieuwe Golf”, maar het gaat hier om de Golf 8.5. Een facelift dus.

De vernieuwde Golf zal dit weekend zijn beursdebuut maken, als is dit nog niet de officiële onthulling. De auto zal in licht gecamoufleerde vorm te zien zijn op de CES in Las Vegas. In de aanloop naar deze beurs deelt Volkswagen nu ook de eerste plaatjes.

De camouflage is heel minimaal, dus de foto’s laten weinig aan de verbeelding over. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de GTI, van de huis-tuin-en-keuken-Golf hebben we nog geen beeld. De Golf GTI krijgt in ieder geval een volledig opnieuw getekende voorbumper en een nieuwe diffuser.

De camouflage kan niet verhullen dat de voor- en achterlichten qua vorm gewoon hetzelfde blijven. Wel is de LED-verlichting anders ingedeeld. Al met al met zijn er geen revolutionaire wijzingen. Maar dat had ook helemaal niemand verwacht bij een Golf.

Interieur

Het belangrijkste nieuws is eigenlijk niet het exterieur, maar het interieur. Dat laat Volkswagen alvast in al zijn glorie zien. Het eerste wat opvalt is natuurlijk de ‘iPad’, die nu midden op het dashboard prijkt. Hierop draait de nieuwste versie van het MIB-systeem, die sneller en intuïtiever zou moeten zijn.

Ook leuk: op het stuur maken fysieke knoppen een comeback. Deze vervangen die waardeloze haptische knoppen. Verder kun je nu lekker kletsen met de voice assistent, want die maakt nu gebruik van ChatGPT. Volgens Autocar wordt het interieur ook kwalitatief verbeterd. Volkswagen lijkt alle kritiek op de interieurs dus wel ter harte te nemen.

Nu de Volkswagen Golf 8.5 al veel zijn van geheimen prijsgeeft, kan de onthulling niet meer ver weg zijn. Naar verluidt zal de volledige onthulling ergens later deze maand volgen. We houden jullie uiteraard op de hoogte!