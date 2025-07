Kijk aan, de Mercedes E-Klasse als nieuwe Nederlandse politieauto

Daar is ’tie dan, de vervanger van de Audi A6 Avant als Snel Interventie Voertuig: de Mercedes E-Klasse voor de Nederlandse politie.

Het is een bekende toevoeging aan het straatbeeld: de politieauto’s van Nederland. Als je een beetje op hebt gelet weet je precies welke auto’s dat doorgaans waren: Mercedes B-Klasses voor het algemene werk en Audi A6’en als SIV’s: Snelle Interventie Voertuigen. Die laatste vind je vooral terug op de snelwegen van ons land om, nou ja, snelle interventies te doen. En dat moeten auto’s met een beetje pit zijn, waardoor altijd gekozen werd voor de dieselversies van de A6.

Nieuwe politieauto’s

Nu gaat het hele wagenpark op de schop. Want de B-Klasses maken ruimte voor enerzijds BMW X1’s en anderzijds Ford Kuga’s, waar je de eerste exemplaren ook al mondjesmaat van kan spotten. En de SIV’s? Die gaan ook opnieuw aanbesteed worden. Mercedes mag dan de normale politieauto’s niet meer leveren, ze krijgen alsnog de gelegenheid om de SIV’s aan te leveren. De nieuwe auto’s voor de Nederlandse politie worden namelijk exemplaren van de nieuwe Mercedes E-Klasse.

Eerste beeld

Dat wisten we al, maar nu krijgen we dankzij de welbekende man in regenkledij foto’s van de als politieauto uitgedoste E-Klasse. Een bevestiging van de reeds bekende informatie, maar zo vraagt het iets minder van je inbeeldingsvermogen. In vogelvlucht wat we al weten: het gaat om de Mercedes E450d, een lekker dikke 3.0 zes-in-lijn diesel met 367 pk en 750 Nm. Die 286 pk sterke Audi’s waren al een taaie om af te schudden, dat gaat nu enkel nog maar erger worden. Ook omdat de E450d ook nog eens 4MATIC-vierwielaandrijving heeft. Theoretisch zit je op 100 km/u in 4,8 seconden.

Om de Mercedes E-Klasse helemaal voor te bereiden op de Nederlandse politie wordt een wit exemplaar voorzien van de welbekende rood/blauwe striping, alsook een breed scala aan blauwe lampjes om op te vallen in geval van nood. Daarover gesproken: bij de Audi’s is relatief recent de switch gemaakt naar verlichting geïntegreerd in de raampartij. Of zoals de Amerikanen het noemen, een slicktop. Doordat er nu geen grote lichtbalk op het dak geschroefd hoeft te worden, behoud je de aerodynamica van de E-Klasse. En oh ja, nog een verandering: de A6 (en voorganger Volvo V70) waren stationwagons, maar de E-Klasses worden de sedan. Een reden hiervoor is niet bekend, er werd altijd voor estates gekozen omdat de politie vaak een heel pakket spullen meeneemt. Nou is de kofferbak van zo’n E-Klasse sedan ook aardig riant, en het scheelt je wel mooi 0,2 seconden op de sprint.

Het was al bekend dat de politie driftig aan het testen was met hun nieuwste aanwinst, maar het lijkt er nu op dat de Mercedes E-Klasse langzaam maar zeker écht wordt opgenomen in de vloot van de Nederlandse politie. Binnenkort moet je dus echt van goede huize komen om deze 367 pk sterke bruten te snel af te zijn.