Walkaround DS E-Tense Performance video: 815 pk sterke supercar

Een DS met 815 pk? Hij bestaat! We kregen exclusief de kans om deze DS E-Tense Performance tot in detail te bekijken.

Indrukwekkende conceptcar

Maak kennis met de DS E-Tense Performance. Het is een studiemodel waarvoor DS geen productieplannen heeft. Het is volgens de woordvoerder van DS puur een ‘learning tool’ om bepaalde software en hardware verder te ontwikkelen. Een experimentele auto dus. Maar wel eentje waar we bij Autoblog warm van worden, want op papier maakt deze DS gehakt van de gemiddelde Porsche Taycan.

Twee elektromotoren

Je kijkt namelijk naar een DS met een systeemvermogen van 600 kW, dat is omgerekend 815 pk. De E-Tense Performance heeft een 250 kW sterke elektromotor op de vooras en een 350 kW sterke elektromotor op de achteras. Zodoende ontstaat direct vierwielaandrijving. Naast 815 pk maakt ook het aantal Newtonmeters indruk: 8.000 Nm op de wielen! Dat is bizar veel.

Eveneens indrukwekkend is het voertuiggewicht. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van carbon en aluminium weegt deze DS E-Tense Performance op papier slechts 1.200 kilogram. De 0-100-tijd komt uit op 2 seconden.

Supersnel opladen

En het opladen? Ook daar lijkt DS zijn zaakjes goed voor elkaar te hebben. De auto heeft namelijk een boordnet van 900 Volt, dat is meer dan bijvoorbeeld een Porsche Taycan, Audi e-tron GT, Kia EV6 of Hyundai Ioniq 5. Snelladen kan tot 350 kW waardoor de batterij – waarvan de capaciteit onbekend is – in vijf minuten is op te laden van 0 naar 100 procent.

Klinkt op papier allemaal best indrukwekkend. De vraag is of we dit alles gaan terugzien in een productiemodel. Misschien niet zozeer het systeemvermogen van 815 pk, want dat is wellicht iets te veel van het goede. Nee, naar verwachting zal vooral de laadtechnologie zijn weg vinden in toekomstige modellen.

Alle details vertellen we in de video

En hier en daar keren ook bepaalde designfeatures terug. Denk aan het frontdesign van deze E-Tense Performance. Dat is namelijk het nieuwe familiegezicht van DS. Opvallend: de LED-signatuur van deze conceptcar bestaat uit 800 lampjes. Al met al best een bijzondere supercar, deze DS. Toch moeten we ook aan een andere auto denken bij het zien van deze DS. Welke dat is, vertellen we in de video. In die video laten we ook uitgebreid het racy interieur zien.

Toekomst DS Automobiles

DS Automobiles is binnen Stellantis misschien wel het meest extravagante automerk. We kennen DS vooral van de 3 Crossback, 4, 7 Crossback en de luxueuze 9. Daarnaast heeft DS zijn naam verbonden aan het Formula E-kampioenschap, zeg maar de elektrische variant van de Formule 1.

Dat doet DS natuurlijk niet zomaar, want het merk zet vol in op elektrificatie. Op het moment van schrijven heeft DS slechts één elektrisch model: de 3 Crossback E-Tense. Voor de rest levert DS vooral plug-in hybrides. Vanaf 2024 gaat dat veranderen.

Op dat moment zet DS zichzelf in de markt als een 100 procent elektrisch automerk. Wat kunnen we verwachten? In ieder geval een elektrische versie van de DS 4. Daarnaast komt DS op basis van een nieuw platform met een vlaggenschipmodel met een elektrische range van ongeveer 700 kilometer, bereikt door een forse batterij van 104 kWh. DS werkt daarnaast ook aan razendsnelle oplaadtijden.