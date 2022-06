Superzeldzame sedan is te zeldzaam voor Marktplaats

En toch staat deze superzeldzame sedan daar te koop.

Geregeld passeren de dikste of opmerkelijkste occasions de revue hier op Autoblog. Veel kilometers, of juist weinig. Daar krijgen we ook geregeld tips over, waarvoor heel erg veel dank! Soms zoeken we de auto’s bewust op.

Je weet wel, even de duurste opzoeken of iets dat heel erg oud is met weinig kilometers. Vandaag mochten we van @michaelras iets opzoeken dat we nog nooit hadden behandeld.

Nou, we hebben ‘m gevonden! De superzeldzame sedan is dermate zeldzaam dat A. Marktplaats de auto niet in het keuzemenu heeft staan en B. de juiste naam van de auto niet eens in de advertentie staat!

Geen Cadillac CTS

Laten we even beginnen met het eerste. De auto staat geadverteerd als ‘Cadillac CTS’. Dat is een logische keuze van de adverteerder, want als je op zoek bent naar een obscure Amerikaan als de CTS, dan vindt je dit wellicht ook leuk.

Ten tweede de naam, volgens de advertentie heet de auto ‘Lincoln Sport Sedan’.

Het is wel een sport sedan van Lincoln, maar deze heette de ‘MKZ‘. Nu heeft die afkorting bij Nederlanders de connotatie met Mond- en Klauw Zeer, dus op zich is het begrijpelijk.

Wellicht dat de auto op andere markten als Sport Sedan aan de man gebracht werd? Er prijkt wel een MKZ-badge achterop.

Superzeldzame sedan

Ondanks dat het een Amerikaanse auto is, zit er een verrassend salonfähige aandrijflijn in: een 2.0 hybride met een gecombineerd vermogen van een keurige 250 pk.

Ook het verbruik is meer dan ordentelijk: 1 op 20 moet ‘ie kunnen halen. Onderhuids is het een Ford Fusion, die bij ons als Mondeo in de showrooms stond.

Het is een Amerikaanse auto, dus lekker luxe uitvoeringen. Mooie wielen, leer, navigatie, xenon, panoramadak: het zit er allemaal op. Maar het gaafste is nog dat uiterlijk. Het is een 2021-model, het laatste model en die zien er het beste uit.

Zeker schuin van achteren is de superzeldzame sedan een plaatje om te zien. Lekker dik, apart maar niet enorm protserig of fout. Dan de prijs van de zeldzaamste auto van Marktplaats: 58.999 euro. Dat is een hoop geld, maar deze auto is dan ook echt helemaal nieuw. Er staan slechts 43 kilometers op de klok! Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!

Nog niet enthousiast? Check dan de briljante Matthew McConaughey reclames en laat je overtuigen:

