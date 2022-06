Knotsgekke Ford Pro Electric SuperVan heeft 2.000 pk!

Ford pakt uit tijdens het Goodwood Festival of Speed (23 t/m 26 juni 2022) met een extreme bedrijfswagen met 2.000 pk. Dit is de Ford Pro Electric SuperVan!

Gelukkig is het niet alleen maar show. De Ford Pro Electric SuperVan kan daadwerkelijk rijden. Sterker nog: drievoudig Le Mans winnaar en elektro-motorsportspecialist Romain Dumas neemt plaats in de cockpit van de Electric SuperVan om zijn capaciteiten te demonstreren op de beroemde heuvelklim van Goodwood. Dat belooft spectaculair te worden.

Geen productieplannen

En nee, productieplannen voor de Ford Pro Electric SuperVan zijn er niet. Het voertuig is gebaseerd op nieuwe E-Transit Custom, ontwikkeld om digitale knowhow én EV-expertise van Ford Pro te demonstreren. Oftewel: Ford laat zien wat het merk in huis heeft op het gebied van EV-technologie. Het is direct de snelste en krachtigste bedrijfswagen van Ford ooit.

Vier elektromotoren

De aandrijflijn van de Ford Pro Electric SuperVan bestaat uit vier elektromotoren en een vloeistofgekoelde 50 kWh-batterij, samen goed voor een vermogen van zo’n 2.000 pk. Daarmee accelereert de Ford Pro Electric SuperVan van 0 naar 100 km/u in minder dan twee seconden.

Ford heeft deze superbus in het geheim gebouwd. De extreme superbus is ontwikkeld door Ford Performance. Het exterieurdesign komt van het Ford Design-team in Keulen, terwijl de bus uiteindelijk gebouwd is door STARD in Oostenrijk, specialist in elektrische rally- en racetechnologie.

Genen van E-Transit Custom

De constructie van deze knotsgekke bestelwagen combineert de vloerconstructie van de E-Transit Custom met een stalen spaceframe en lichtgewicht composiet carrosseriepanelen. De op maat gemaakte, vloeistofgekoelde 50 kWh-batterij – die binnen 45 minuten volledig is op te laden – is centraal gemonteerd voor een optimale gewichtsverdeling en een laag zwaartepunt. De bestuurder kan allerlei laad- en batterij-informatie raadplegen via de touchscreen op het dashboard.

Tof design

Het design mag er wat ons betreft zijn. De frontsplitter, zijskirts en achterste diffuser zouden niet misstaan op een racewagen. Let ook op de uitsnijdingen en rugvin die vloeiend overgaan in de achtervleugel. Het apparaat heeft verder double wishbone wielophanging van ongelijke lengte op elke hoek. Ook de subframes, vering en remmen ontlenen hun afkomst aan de racerij.

Rijmodi

Het interieur van de Ford Pro Electric SuperVan omvat een volledige rolkooi en racestoelen volgens de FIA-reglementen voor de nodige veiligheid. Via een grote touchscreen die rechtstreeks afkomstig is uit een productiemodel zoals de Ford Mustang Mach-E, heeft de bestuurder de beschikking over connectiviteits- en informatiesystemen. Via dit display kun je ook de verschillende rijmodi selecteren.

Road – voor die zeldzame gevallen van ‘normaal’ rijden.

– voor die zeldzame gevallen van ‘normaal’ rijden. Track – voor de juiste balans tussen snelheid en handling op het circuit met race-slicks.

– voor de juiste balans tussen snelheid en handling op het circuit met race-slicks. Drag – voor maximale acceleratie op dragstrips bij gebruik van dragracebanden.

– voor maximale acceleratie op dragstrips bij gebruik van dragracebanden. Drift – voor driften, behendigheids-demo’s en rijden in de sneeuw.

– voor driften, behendigheids-demo’s en rijden in de sneeuw. Rally – voor optimale prestaties op asfalt en gravel in rally-etappes met speciale banden.

Ook met ECO-modus

Het elektronicapakket bestaat onder meer uit tractiecontrole, launch control, snelheidsbegrenzer in de pitstraat en een regeneratief remsysteem. In het laatste geval kun je kiezen uit drie standen die helpen om de energie die vrijkomt tijdens vertragen op te vangen en op te slaan in de batterij. In de ECO-modus rijdt de SuperVan zo efficiënt mogelijk, staat het regeneratieve remsysteem op de maximale stand en is de aandrijving naar de achteras uitgeschakeld. Is er toch wat meer snelheid nodig? Een E-Boost-knop helpt je aan een tijdelijke vermogens- en koppelboost.

Bandenreinigingsmodus, soort van

Een leuk detail: de Ford Pro Electric SuperVan is voor de gelegenheid voorzien van een ‘bandenreinigingsmodus’. Deze nieuwe functie remt de ene as volledig af, terwijl de andere as op hoog vermogen ronddraait. Zo creëert de coureur op eenvoudige wijze indrukwekkende burnouts op de voor- of achterassen. Mooi om de troep even van de banden te schuren en deze tegelijkertijd op te warmen voor de volgende sprint.

Ford en SuperVans: een geschiedenisles

Het is niet voor het eerst dat Ford met een SuperVan komt. Sterker nog: de allereerste SuperVan van Ford werd al in 1971 onthuld. Deze eerste superbus werd voor de gelegenheid voorzien van een centraal gemonteerde motor uit de Le Mans-winnende Ford GT40. Zo ontstond een Ford Transit MK1 die zijn gelijke niet kende.

Deze formule smaakte naar meer en werd vervolgens verder ontwikkeld in de vorm van de SuperVan 2. Deze bestelraket op basis van de Ford Transit MK2 maakte gebruik van de monocoque van Fords C100 Groep C racewagen en de bijbehorende 590 pk sterke Cosworth V8-motor.

Leuk detail: het koetswerk bestond voor maar liefst 7/10e deel uit glasvezel. Deze brute machine werd later herboren als Transit MK3 ‘lookalike’ SuperVan 3, die het nog bonter maakte met een 650 pk sterke Cosworth Formule 1-motor.