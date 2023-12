Superzuinige familieauto (1 op 20) – AB Advies

Dat zijn de leuke eisen: een heel erg grote én zuinige auto. Dat klinkt tegenstrijdig en dat is het ook, toch?

Groot en zuinig: kan dat? In principe zou je denken dat hoe groter de auto, hoe groter de weerstand en hoe hoger het verbruik. En toch zie je geregeld verbruiksscijfers voorbij komen waarvan je denkt: da’s zuinig! Nu is er niets lastiger dan een realistisch vebruikscijfer noemen, want het verbruik van een auto is variabel. Het is echter wel iets waar Ravi mee zit.

Hij is op zoek naar een gezinsauto. En we weten dat we bij Autoblog vaak dan een M5 ofzo aanraden, maar ditmaal moeten we ons hoofd erbij houden en rekenen. Want Ravi wil graag een auto die groter en zuiniger is dan de huidige Ford Focus. Ravi maakt jaarlijks behoorlijk wat kilometers, dus het moet echt een zuinige auto zijn, 1 op 20 als het even kan. Ondanks dat de Focus bevalt, is de auto nét te krap. Het mag wel een maatje groter.

De wensen en eisen voor een superzuinige familieauto kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Ford Focus Koop / lease: Koop Budget: Tot 15.000 Jaarkilometrage: 25.000 Brandstofvoorkeur: Hybride of zuinige benzine Reden aanschaf andere auto: Rijden nu diesel, willen er graag vanaf. Focus net iets te klein Gezinssamenstelling: 2 volwassenen 2 pubers Voorkeursmerken / modellen: Voorkeur voor een ruime station. Als het moet mag het een cross-over of suv zijn No-go merken / modellen: Niets frans!

Waar halen we de cijfers vandaan:

Brandstof: United Consumers € 2,107

MRB: Belastingdienst

Verzekering: WA+, 5 jaar schadevrij, woonachtig in Utrecht

Opel Astra Sports Tourer 1.0 Turbo Innovation (K)

€ 13.940

2019

60.000 km

Wat is het?

De nieuwste auto in dit overzicht. We moesten onszelf eventjes achter de oren krabben. Heb je deze auto al voor dít geld? We gaan niet zeggen dat het een nieuwe auto is, maar het scheelt niet veel. De Opel Astra Sports Tourer is voor zijn klasse auto een erg ruime auto, alhoewel het verschil met de Focus niet heel erg groot is. Dus wellicht eventjes uitproberen of het voldoende is. En ja, een Insignia kan ook en is ruimer, maar ook minder zuinig.

Hoe rijdt het?

Een stuk beter dan zijn voorganger. Die reed niet slecht, maar had last van wat overgewicht en was daardoor niet dynamisch of zuinig. Dat is deze wel. Zeker met deze 1.0 driecilinder turbomotor hoef je niet vaak te tanken. Het is een prima motortje in het gebruik, maar voor een Astra eigenlijk iets te licht. Als je heel rustig rijdt en alleen aanspraak maakt op het koppel, kun je er erg zuinig mee halen, maar die 1 op 20 gaat niet lukken. Maak je niet druk, dat red je in bijna geen een andere auto.

Kosten Opel

Verbruik: 1 op 16,61

Brandstofkosten: € 265

Gewicht: 1.178 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 52

Verzekering: € 45

Totale kosten per maand: € 362

Onderhoudsprognose

Nieuwe auto’s hebben stiekem best wat onderhoud nodig en met deze Opel is dat niet anders. Onder de kap van dit exemplaar ligt niet de 1.2 PureTech, maar de 1.0 van GM. Er zijn uiteraard aandachtspunten, @Michel heeft ze hier allemaal op een rijtje gezet voor je, maar het is te overzien. Let er vooral op of de motor mooi rond loopt. Dat is lastiger, want het is een driecilinder, maar meestal is het dan de stekker in de drukregelaar van de brandstofpomp.

Check hier alle aandachtspunten:

Afschrijvingsprognose

Dit schrijft nog wel eventjes af. Niet in extreme mate ofzo, maar deze auto zit nu halverwege zijn afschrijvingscurve. Verwacht dat je de komende drie jaar nog eens de helft afschrijft. Nu moeten we erbij aantekenen dat het dan dus al een verschil maakt of je de auto inruilt of particulier verkoopt. Dat gezegd hebbende, de 1.0T is niet de motor die men zoekt, de 1.4 en 1.6 (beide met turbo) zijn iets minder zuinig, maar fijner in de omgang en ook beter geschikt voor een caravan, bijvoorbeeld. Dus je hebt wel de zuinigste Astra, maar niet de meest gewilde. Dat gezegd hebbende, de aanschafprijs is al erg interessant natuurlijk, dus je hebt er zelf ook voordeel aan gehad.

Toyota Auris Touring Sports Hybrid Dynamic (E180)

€ 14.950 (merkdealer)

2014

155.000 km

Wat is het?

De Toyota Auris is meest verstandige aankoop die je maar kunt doen. Het is in principe een Toyota Prius, maar dan met een sportief-dynamische-athletische stationwagon-koets erop. Nee, dat is niet overdreven want het is een ‘Touring Sports’ en dan ook nog eens in de Dynamic-uitvoering. Het is de auto die tegenwoordig weer Corolla heet. Dus een hele betrouwbare, degelijke en prettige metgezel.

Hoe rijdt het?

Als een Toyota. Het is in geen enkel opzicht een gedenkwaardig moment om er in te sturen. Het gaat allemaal afstandelijk. Aan de andere kant, als je gewoon in Nederland met het verkeer mee rijdt, dan is het allemaal meer dan prima. Er is voldoende power aanwezig, zeker als de elektromotor eventjes mee stuwt. Het is alleen niet een auto die je pakt om een dijkweggetje mee te pakken.

Kosten Toyota

Verbruik: 1 op 18,38

Brandstofkosten: € 239

Gewicht: 1.310 kg

Motorrijtuigenbelasting: 60 p.m.

Verzekering: € 45

Totale kosten per maand: € 344

Onderhoudsprognose

Al die saaiheid en degelijkheid pakken hier goed uit. Dit zijn namelijk bijna onverwoestbare auto’s. De komende tien jaar kun je hier nog prima mee rijden. Als je het onderhoud gewoon bijhoudt, is er niet heel erg veel aan de hand.

Afschrijvingsprognose

Uiteraard ga je nog wel afschrijven. In vergelijking met de Astra zal het enigszins meevallen. De bodem bij Toyota’s is ietsje hoger dan bij die van veel Europese merken.

Volkswagen Passat GTE Variant Highline

€ 14.950 (vakgarage)

2015

205.000 km

Wat is het?

Een Volkswagen Passat met plug-in hybride-aandrijflijn. Een 1.4 viercilinder werkt samen met een elektromotor om jouw en je inzittenden in alle comfort voort te bewegen. Genieten! Zonder gekheid, het is de aandrijflijn van de Golf GTE, maar dan in een Passat. Voordeel: het is een D-segment auto, dus aanzienlijk groter dan de Focus. Het zijn ook echt heel erg keurige auto’s. Ja, een tikkeltje saai, maar het model oogt nog altijd vers en het interieur iet er verzorgd en fraai uit.

Hoe rijdt het?

Ondanks de GT in GTE, heeft dit met sportiviteit niets te maken. Dat wil niet zeggen dat het een langzame auto is, integendeel. Ze zijn behoorlijk vlot. Tuners als Van Vught Tuning halen er 300 pk uit, dan zijn het ook nog eens heel erg snelle wagens! Waar het om gaat is het verbruik, als je normaal doet, dan kun echt bizarre verbruikscijfers halen. Uiteraard is het wel de bedoeling dat je de accu op de juiste wijze inzet. Maar ook als je niet constant kan bijladen, zijn het zuinige auto’s. Zeker als je de eerste 10-15 stadskilometers elektrisch kan doen. Wel moeten we aantekenen dat het verbruik enorm variabel kan zijn. Als je een zware voet hebt en nooit kan laden, is het verbruik pittig.

Kosten

Verbruik: 1 op 27,03

Brandstofkosten: € 163

Gewicht: 1.635 kg

Motorrijtuigenbelasting: €42

Verzekering: € 95

Totale kosten per maand: € 300

Onderhoudsprognose

Deze Volkswagen is een grotere auto met vrij complexe techniek. Daar past wat meer onderhoud bij. Nu is het ook weer niet zó eng. De 1.4 TSI zijn niet meer de olieboten die het waren, bijvoorbeeld. En op zich werkt de bi-motor techniek prima. Het enige dat een beetje als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt is de de accu. Voor nog een paar jaar rijden, is het prima. Maar wil je nog tien jaar blijven rijden, dan merk je de consequenties van de degradaties. Een nieuwe accu plaatsen is erg prijzig, maar het verbruik zal stijgen. Dus ergens moet je een keuze maken.

Afschrijvingsprognose

Voorlopig hoef je je geen zorgen te maken. De combinatie van veel luxe, prima prestaties en een potentieel laag verbruik is voor veel mensen interessant. Daarom zijn ze nu ook nog vrij prijzig.

YOLO: Mercedes-Benz E200d Estate Ambition (S212)

€ 14.900

2014

190.000 km

Wat is het?

We moesten het eventjes doen. Maar als je écht een grote gezinsauto zoekt, ben je met deze generatie uitstekend bediend. De Mercedes-Benz E-Klasse is namelijk bijzonder ruim. Ook als de kinderen heel erg groot worden, kunnen ze gewoon mee.

Hoe rijdt het?

Echt als een Mercedes-Benz. Dit zijn geweldige lange-afstandscruisers. Heel erg snel ‘ie de auto niet, maar dat maakt je niet uit. Je zit op geweldige stoelen, kijkt over een hele lange motorkap uit met aan de voorzijde een ster. Dat is het echte autorijden.

Kosten Mercedes-Benz

Verbruik: 1 op 16,38

Brandstofkosten: € 243

Gewicht: 1.745 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 176

Verzekering: € 80

Totale kosten per maand: € 499

Onderhoudsprognose

Bij Mercedes-Benz geldt het adagium: houdt het simpel, dan valt het heel erg mee. Een bijna standaard E200 is een perfect voorbeeld daarvan. Het onderhoud is niet spotgoedkoop, maar het valt eigenlijk best mee. Het is allemaal behoorlijk uitontwikkelde techniek en wordt ook veel gebruikt voor taxi’s. Ga niet voor een E350d 4Matic met alle opties en veel kilometers op de klok, die zijn wat gevoeliger. Maar als je zo’n E200d gewoon netjes bijhoudt kun je er nog een paar tond bij rijden.

Afschrijvingsprognose

De meeste afschrijving is al achter de rug. Dit soort auto’s begint in rap tempo te verdwijnen. Iedereen is bang voor diesel en grote diesels in het bijzonder. Maak je geen zorgen, een diesel is nog altijd prima te verkopen. Is het niet in Nederland, dan wel via de export. Ook met hoge kilometerstanden is de handel in E-Klasse met dieselmotor nog levendig. Grote kans dat de auto nog twee autolevens meegaat. Eentje als taxi in Tirana en daarna nog in Sierra Leone.

Conclusie:

Het moet uit de lengte of uit de breedte komen, een grote auto voortbewegen kost nu eenmaal brandstof. Als je groter dan een Ford Focus wil gaan rijden, dan gaat dat gewoon niet op benzine. Met een hybride kom je dichterbij en met een plug-in hybride kom je nóg dichterbij. Het probleem met die laatste is dat het verbruik variabel is afhankelijk van je gebruik en laadgewoontes. De Passat GTE sluit verreweg het beste aan bij de wensen eisen: groter en zuiniger.