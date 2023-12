Brabus Porsche 911 Turbo is epische perfectie

Zo’n Brabus Porsche 911 Turbo is weer eens wat anders op de Porsche-meeting tussen al die PTS GT3 TP’s.

Het was natuurlijk een kwestie van tijd voordat Brabus Porsches onder handen gingen nemen. Brabus houdt van perfectie en Porsche doet niet anders (op wat lagerschalen na, uiteraard). Het aantal Porsche-tuners neemt in rap tempo af. Manthey is tegenwoordig van Porsche zelf, Tech-Art werkt er nauw mee samen.

Zeker nu Ruf zich richt op oude modellen opknappen, is er een gat vrij waar Brabus in kan springen. Brabus heeft meerdere soorten creaties op basis van de 911 en dit is de allerdikste: de 900 Rocket R.

Brabus Porsche 911 Turbo in het echt

Voor het eerst kunnen we de auto (op de Essen Motor Show 2023) in het echt aanschouwen en er onze niet al te subjectieve mening over geven. Komt ie: het is geen knapperd. Op de plaatjes lijkt het een 911 waar allerlei onderdelen aan zijn geplakt. Dat is niet zo als je ‘m in het echt ziet, dan is deze Brabus Porsche echt een coherent geheel.

Serieus, het vakmanschap druipt er in figuurlijke zin van af. Waar je vroeger nog weleens matig passende bodykits zag, is hier het tegendeel waar. Deze auto komt over als een kwaliteitsproduct boven wat Porsche zelf doet. Om met @jaapiyo te spreken: het is nog meer premium.

De Brabus 900 Rocket R heeft een koolstofvezel koetswerk en is aanzienlijk breder dan een gewone 911 Turbo, die van zich zelf al enorm breed is. De reden waarom dat niet dit direct opvalt, is omdat de Brabus-creatie ook een stukje langer is.

Niet bijzonder mooi

Ondanks dat we zwaar onder de indruk zijn van de Brabus Rocket R, is het overigens niet een mooie auto. Zoals de legendarische Bas Heideman (de enige die een Audi A8 D2 dwars kon krijgen) ooit zei (over de Impreza GT Turbo): Mike Tyson is een indrukwekkende, maar niet echt een mooie man.

Het is – net als bij de Impreza – wel bijna allemaal functioneel. En lelijk mag natuurlijk als het functioneel is. En goedkoop. Want ondanks dat de Brabus 900 ‘kaal’ een half miljoen kost voor belastingen, is het alsnog veel goedkoper dan een gebruikte Bugatti Veyron. Qua prestaties doet ‘ie er niet heel erg veel voor onder.

Uiteraard nog even de specs: van 0-100 km/u sprinten is in 2,6 seconden achter de rug, 0,1 tel trager dan de Veyron. De topsnelheid is begrensd op 340 km/u, speciaal om de banden een overlevingskans te gunnen. De prestatie-opgaven zijn een beetje bescheiden, net zoals Ruf dat altijd al deed.